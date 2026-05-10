Сколько стоит доллар и евро в Украине сегодня: курс валют в обменниках 10 мая

Аналитик отметил, что владельцы обменников проработают в формате "с оборота".

Первая полноценная неделя мая прошла довольно-таки активно на валютном рынке Украине. В целом, ситуация находится под полным контролем Национального банка.

Аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в Украине в воскресенье, 10 мая, в большинстве обменников и работающих касс банков будет находиться в пределах: прием - 43,50-43,70 грн. и продажа - 43,75-44,20 грн. При этом он указал, что курс евро сегодня будет находиться в пределах: прием - 51,30-51,60 грн. и продажа - 51,65-52,10 грн.

По его словам, владельцы обменников проработают в формате "с оборота" с относительно небольшой разницей между покупкой и продажей как по евро, так и доллару.

Видео дня

"Спред по американской валюте в большинстве обменок будет в пределах 15−20 копеек, а по евро 20−25 копеек", - уточнил эксперт.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 11 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,86 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,60 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 43,88/43,91 гривни за единицу американской валюты, а к евро – 51,62/51,63 гривни за единицу европейской валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: