10 мая украинские мамы получают поздравления и подарки от детей.

День матери Украина празднует во второе майское воскресенье, что в 2026 году выпало на 10 мая. Этот светлый праздник дает нам прекрасный повод поздравить маму и поблагодарить за заботу, ведь материнская любовь - самая сильная вещь на планете. Также пожелания и картинки с Днем матери принято отправлять женам, сестрам, подругам и другим знакомым, которые родили ребенка.

Поздравления с Днем матери - открытки и проза

Поздравляю тебя с этим прекрасным праздником. Пускай каждая минута материнства приносит тебе счастье и наполняет жизнь смыслом. Пусть рядом будут надежные близкие, которые похвалят за успехи и поддержат в трудную минуту. А твое доброе материнское сердце пусть не знает печали.

Ты - лучшая мама на свете, поздравляю тебя со светлым праздником! Никогда не болей, выполни все свои мечты, плачь только от счастья и гордости за своих детей. И не забывай баловать себя, ведь ты заслуживаешь самого лучшего. Я тебя люблю!

Мамуля, поздравляю с Днем матери. Спасибо за заботу, поддержку, мудрые советы, за миллион счастливых совместных моментов. Желаю тебе испытывать такое же счастье и любовь, что ты подарила своим детям. Будь, здоровой, счастливой и доброй.

Дорогая мама, желаю тебе мирного неба над головой, радостных новостей, гордости и радости от материнства, а также легкого быта. Хочу, чтобы тебе по жизни доставалось только все самое лучшее: любовь, тепло, безупречное здоровье и денежный достаток!

Мамуля, с праздником тебя. Пусть поздравления с Днем матери наполнят тебя радостью и позитивом, отгонят все тревоги, помогут достичь всего желаемого. Желаю прожить много-много счастливых лет, радуясь каждому прожитому дню. И пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом!

Искренне поздравляю с Днем матери! Здоровья, душевного тепла, спокойных и радостных дней. Желаю, чтобы дети уважали и радовали успехами, чтобы в сердце всегда была радость, а над головой - мирное небо.

Мамуля, поздравляю со светлым праздником. Пусть твое любящее сердце наполняется радостью, ласковые натруженные руки больше отдыхают, а твоя забота всегда возвращается взаимностью. Спасибо за всё, что ты делала для нас и продолжаешь делать!

