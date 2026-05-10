Десятое мая оказалось очень важной датой в этом году. Праздник сегодня в Украине затронет каждого, давая нам прекрасный повод поздравить маму. В народных верованиях день считается счастливым для женатых пар, но предупреждает об опасных действиях, что могут навлечь беду.
Какой сегодня праздник церковный
Верующие, которые считают правильным новоюлианский календарь, 10 мая чествуют одного из двенадцати апостолов Симона Кананита, а также украинскую богородичную икону "Братская". Старый стиль отличается от современного на 13 дней - в нем праздник 10 мая посвящается отшельнику Стефану Киево-Печерскому.
Какой сегодня праздник в Украине
Второе майское воскресенье во многих странах мира, включая Украину, известно как День матери. Как понятно из названия, в честь такого события стоит увидеться с мамой или позвонить ей, если нет возможности встретиться лично. Самой родной женщине принято вручать цветы, сладости и подарки, а также благодарить за любовь и заботу.
Какой сегодня праздник в мире
Международный день птицеводства проводится 10 мая, чтобы почтить труд всех заводчиков кур, индюков, гусей, домашних голубей и других птиц. Без них в наших магазинах не было бы мяса и яиц. В честь события фермеры собираются на конференции и делятся секретами отрасли.
Остальные достойные упоминания всемирные праздники сегодня - День кактусов, День доверия интуиции, День движения для здоровья и День уборки собственной комнаты.
Какой сегодня праздник народный
Многие погодные приметы этого числа упоминают животных:
- если сова ухает днем, то скоро похолодает;
- прилетели стрижи - к жаркому маю;
- птицы поют до того, как встало солнце - приближается дождь;
- если рыба выпрыгивает из воды, то вскоре резко изменится погода.
Наши предки считали подходящим сегодня праздник для сбора лекарственных диких трав. Их срывали, засушивали и хранили в укромном месте, чтобы использовать в народном лечении. Причем наиболее полезными назывались растения, покрытые утренней росой.
Желающие провести день за молитвой могут вспомнить, какой сегодня церковный праздник. Апостолу Симону молятся о счастливом браке, согласии между супругами. К Братской иконе Божьей Матери можно обратиться с просьбами об исцелении болезней, выполнении желания и защите от недругов.
Что нельзя делать сегодня
Нежелательно в праздник сегодня беспокоить землю, то есть копать, полоть и высаживать что-либо. Не желайте зла и неудач другим людям, иначе такое пожелание вернется к вам. Ещё не стоит впускать в дом незнакомых мужчин - они могут принести с собой беду.