10 мая в Украине будут грозы: дожди накроют почти всю страну

Температура продолжит постепенно снижаться.

В конце недели, 10 мая, украинцев ждет мокрая погода с дождями, грозами и не очень высокой температурой. Летние градусы до +23°...+27° зафиксируют только на востоке и юго-востоке. На остальной же территории будет свежее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня ожидается +15°...+17°. В течение дня тут облачно с прояснениями. На Прикарпатье и в Закарпатской области еще пройдут местами дожди, а Волынскую, Ривненскую и Львовскую области осадки уже покинут.

На севере Украины сегодня будет холоднее всего. Тут столбики термометров будут колебаться от +13° до +18°. Ожидается облачная погода с прояснениями, которые будут чередоваться с дождями. Местами вероятны грозы.

Жителей восточных областей сегодня порадует летнее тепло. Тут температура все еще поднимется до +23°...+27°, но местами все равно покапают небольшие дожди.

В центральной части Украины воскресенье будет преимущественно пасмурным. Тут также ожидаются джди, местами сильные и с грозами. Температура днем +15°...+19°, в Днепропетровской области +23°...+25°.

Южные области сегодня прогреются до +21°...+25°. На побережье морей, а также в Николаевской области будет прохладнее, +17°...+19°. Тут также ожидаются дожди и грозы.

Какой праздник 10 мая, приметы погоды

10 мая - день памяти святого апостола Симона Зилота. По приметам, если в этот день идет дождь с сильным ветром, то скоро погода заметно улучшится.

