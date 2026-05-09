Можно ли развивать мозг после 70 лет: ученые сделали неожиданное открытие

Это исследование является важным сигналом для людей, которые после 30 лет начинают воспринимать ухудшение памяти или концентрации как нечто неизбежное.

На протяжении десятилетий считалось, что со временем работа мозга неизбежно ухудшается, а после определенного возраста когнитивные способности уже почти невозможно улучшить. Однако новое масштабное исследование американских ученых доказало, что мозг способен развиваться и адаптироваться даже в очень почтенном возрасте – после 70, 80 и даже 90 лет. Об этом пишет Geekweek.

Исследование ученых Техасского университета, опубликованное в журнале Scientific Reports, длилось три года и охватило почти 4 тысячи участников в возрасте от 19 до 94 лет. Ученые использовали так называемый BrainHealth Index. Это показатель, который измеряет общее состояние мозга. Он был направлен не только на выявление проблем или заболеваний, но и на оценку потенциала развития. В частности, учитывались способность мыслить, психологическая устойчивость и социальные связи.

Самым интересным оказалось то, что улучшение зафиксировали практически во всех возрастных группах. Даже люди, которые в начале демонстрировали очень хорошие результаты, продолжали улучшать свои показатели после более чем тысячи дней наблюдений. Еще больший прогресс наблюдался у тех, кто стартовал с самого низкого уровня.

Видео дня

Ученые обратили внимание, что речь шла не о многочасовых тренировках мозга. Лучшие результаты показывали люди, которые уделяли хотя бы от 5 до 15 минут в день упражнениям для поддержания работы мозга и постепенно внедряли здоровые привычки в повседневную жизнь.

Директор Центра здоровья мозга, доктор Сандра Бонд Чепмен подчеркнула, что многие люди до сих пор мыслят о мозге с помощью устаревших представлений.

"Слишком долго мы действовали в соответствии с устаревшим убеждением, что нужно ждать, пока с мозгом произойдет что-то плохое, прежде чем начинать что-то делать. Это исследование напоминает нам, что наш мозг определяется не возрастом, а возможностями. Люди уже увеличили продолжительность жизни. Теперь мы продлеваем и время, в течение которого мозг может развиваться и улучшать свою работу", – сказала исследовательница.

Мозг не "настроен" раз и навсегда

Авторы исследования также обратили внимание на так называемый эффект восстановления. Даже в сложные жизненные периоды, например, во время болезни, потери работы или ухода за близкими, часть участников смогла сохранить или даже улучшить состояние мозга благодаря усвоенным когнитивным стратегиям.

Доктор Лори Кук отметила, что каждый мозг уникален и требует индивидуального подхода.

"Каждый мозг так же уникален, как отпечаток пальца, и обладает потенциалом для развития. Отходя от одинаковых решений для всех, мы даем людям возможность сознательно инвестировать в здоровье и работоспособность собственного мозга", – подчеркнула она.

Как отмечается в статье, исследование может стать важным сигналом, особенно для людей, которые после тридцати лет начинают воспринимать ухудшение памяти или концентрации как нечто неизбежное.

Ранее УНИАН писал, какой продукт лучше для здоровья мозга – авокадо или грецкие орехи. Отмечалось, что и то, и другое содержит необходимые питательные вещества, которые положительно влияют на когнитивные функции, но они делают это по-разному. Эксперты пришли к выводу, что грецкие орехи более эффективны для здоровья человеческого мозга.

Вас также могут заинтересовать новости: