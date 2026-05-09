Революция в агротехнике: немцы превратили колеса трактора в топливные баки

Разработчики утверждают, что эта технология позволит тяжелой технике работать целый день без дозаправки, используя пустоты, на которые раньше никто не обращал внимания.

Немецкие специалисты нашли способ кардинально увеличить запас хода экологичного сельскохозяйственного транспорта. Теперь топливо планируют хранить прямо внутри колес, что решит проблему огромных баков, пишет Indian Defence Review.

Инженеры компании Hörmann Vehicle Engineering разработали концепцию, которая превращает полость внутри тяжелых тракторных колес в резервуары высокого давления. Они рассказали, что это позволяет вместить значительно больше водорода, чем традиционные конструкции, не занимая полезное место на крыше или в кабине.

По имеющимся данным, целью проекта является создание трактора, который сможет работать в поле целый день, что соответствует выносливости привычного дизельного двигателя.

"Одним из вызовов является адаптация трактора и его использования к ожидаемой меньшей емкости водорода по сравнению с дизельным топливом", – отметил профессор Людгер Фрерихс из Института мобильной техники TU Braunschweig.

По его мнению, использование колес в качестве баков поможет преодолеть этот барьер.

Согласно опубликованной информации, конструкция предусматривает использование "сосудов", усиленных углеродным волокном, которые размещаются внутри дисков. Помимо хранения топлива, компания объединила колесные баки с новым электрическим приводом без использования редкоземельных материалов. Как отмечают разработчики, такая комбинация является чрезвычайно надежной.

Опыт эксплуатации прототипов уже есть. Отмечается, что тракторы Fendt Helios прошли испытания во время уборки урожая 2024 года.

"Fendt Helios выполняет всю работу на фермах, которую должен выполнять трактор с аналогичной мощностью и дизельным двигателем", – заявил Бенно Пихльмайер, директор по глобальным исследованиям и передовой инженерии в AGCO.

В настоящее время разработка продолжается, ведь инженерам нужно окончательно решить вопрос герметичности системы, которая постоянно вращается под большой нагрузкой. Однако как говорится в материале, успех этой технологии позволит полностью отказаться от ископаемого топлива в аграрном секторе.

Ранее УНИАН писал, что война в Иране ударила не только по нефтяному рынку, но и спровоцировала резкий рост цен на удобрения, без которых современное хозяйство фактически не может работать. Из-за блокады Ормузского пролива затруднились поставки карбамида и аммиака, а цены на удобрения подскочили почти на 50%, что создает серьезное давление на фермеров.

Эксперты предупреждают, что последствия этого кризиса мир может ощутить уже в 2027 году в виде подорожания продуктов, снижения урожаев и даже риска продовольственной нестабильности. Особенно уязвимыми могут стать бедные страны, которые зависят от импорта продовольствия и не имеют ресурсов для закупки дорогих удобрений.

