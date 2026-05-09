Страны НАТО готовятся, что Трамп выведет больше войск США из Европы – Bloomberg

В Европе опасаются, что Трамп сократит американское военное присутствие еще в нескольких странах НАТО.

Европейские союзники США ожидают, что президент Дональд Трамп объявит о новом сокращении американского военного контингента в Европе после решения вывести 5000 военных из Германии.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с внутренними обсуждениями в НАТО. По их словам, администрация Трампа также может пересмотреть планы размещения американских ракет большой дальности в Германии, принятые еще при президентстве Джо Байдена.

Дипломаты стран НАТО предполагают, что следующими под сокращение американского присутствия могут попасть Италия и Испания. Также рассматривается возможность прекращения участия США в части военных учений в Европе.

По данным источников, Вашингтон может перенаправить часть войск в страны, которые администрация Трампа считает более лояльными. В частности, речь идет о Польше, которая уже давно добивается увеличения американского военного присутствия.

В НАТО обеспокоены заявлениями Трампа

Опасения союзников усилились после публичных заявлений Трампа в отношении европейских партнеров. В конце апреля он резко раскритиковал Италию и Испанию из-за, по его мнению, недостаточной поддержки американских действий на Ближнем Востоке.

"Италия нам никак не помогла. А Испания была ужасной", – заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможном сокращении войск в этих странах.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что роль США в НАТО требует переоценки, если европейские союзники не готовы брать на себя большую ответственность за безопасность континента.

В Европе сейчас находятся 85 тысяч американских военных

В настоящее время в Европе дислоцировано около 85 тысяч американских военнослужащих. Американские базы используются как плацдарм для операций на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии, а также для сдерживания России в Восточной Европе.

Несмотря на обеспокоенность, дипломаты НАТО считают, что возможности Трампа для масштабного вывода войск ограничены решениями Конгресса США. В прошлом году американские законодатели приняли закон, запрещающий сокращать численность войск в Европе ниже 76 тысяч без согласования с Конгрессом.

По информации источников, США уже расширяют военную инфраструктуру в Польше и Греции. Речь идет о базе лагеря Костюшко в Польше и базе в заливе Суда в Греции.

Как сообщал УНИАН, после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что США "унижены" в войне против Ирана, Пентагон объявил о планах вывести 5000 военнослужащих со своих баз в этой стране.

Как пишет The Times, слова Мерца подчеркнули глубокие разногласия между Европой и Дональдом Трампом по поводу войны с Ираном и глобальной безопасности в целом. При этом многие эксперты рассматривают вывод войск как критический этап в продолжающемся разрыве отношений США с Европой.

