Это отличные места для отдыха в Турции, Греции и Португалии не за все деньги мира.

Те, кто не успел отдохнуть на море летом, или же уже успели устать от осеннего похолодания, ищут возможности насладиться морем и солнцем посреди осени.

Туристические эксперты Which? Travel назвали три европейские пляжные направления, где еще можно отдохнуть на море в октябре.

1. Даламан, Турция– максимальная температура в сентябре +26°С.

Хотя в этом сезоне отдых в Турции существенно подорожал, местные курорты все еще являются прекрасным и довольно доступным в финансовом плане вариантом для тех, кто хочет насладиться октябрьским солнцем.

Даламан может предложить туристам гораздо больше, чем просто курорты. Здесь можно отдохнуть в успокаивающих грязевых ваннах, понаблюдать за черепахами во время речных экскурсий, поплавать с маской в голубых лагунах, посетить продуктовые рынки, древние руины и исторические заброшенные деревни, а также насладиться местными гастрономическими чудесами.

2. Афины, Греция – максимальная температура в сентябре +22°С.

Греческая столица часто игнорируется туристами, направляющимися к островам, но на самом деле она сама по себе является невероятным городом. Тысячи лет архитектурных чудес наслаиваются одно на другое, от Акрополя до византийских монастырей, от классического до неоклассического.

Октябрьская температура больше подходит для исследования города, чем жаркое лето, а утром туристы могут наслаждаться такими достопримечательностями, как Парфенон, практически в одиночестве.

В то же время острова Эгина и Ангистри находятся всего в 30 минутах езды на лодке от афинского порта Пирей. А искупаться в море можно на пляжах побережья Аполлона.

3. Мадейра, Португалия – максимальная температура в сентябре +21°С.

К октябрю пик туристического сезона на Мадейре подходит к концу, оставляя больше времени для исследования этого цветочного португальского архипелага. Это популярное место назначения также является одним из самых дешевых.

Благодаря субтропическому климату – он расположен у побережья северо-восточной Африки – здесь тепло фактически круглый год, при относительно небольшой влажности. Это делает октябрь идеальным для исследования скалистых пляжей, прогулок по лесам или наслаждения бокалом знаменитого креплёного мадейрского вина на закате солнца.

Вода также идеально подходит для купания, ведь температура держится на уровне +23°С – теплее, чем в Алгарве (примерно +19°С в октябре).

