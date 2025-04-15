Настоящим кошмаром для любого путешественника является потеря зарегистрированного багажа в процессе его погрузки на самолет и из него – и происходит это по целому ряду причин: от плохо налаженной работы сотрудников аэропорта или авиакомпании до краж.
Как установило свежее исследование AirAdvisor, в некоторых аэропортах мира чемоданы туристов пропадают чаще, и причина этого – кражи.
"Для большинства путешественников неожиданностью становится то, что подавляющее большинство зон выдачи багажа не контролируются и полностью открыты для публики", – отметили авторы исследования.
Всего было проанализировано 53 аэропорта по всему миру по следующим параметрам:
- Объем пассажиров
- Рейтинги Google и отзывы Yelp
- Поиски утерянного багажа в окрестностях аэропорта
- Среднее время, которое нужно пройти от выхода на посадку до зоны выдачи багажа
В итоге авторы исследования пришли к очевидному выводу – чем больше и загруженнее аэропорт, тем выше вероятность кражи багажа.
Возглавил антирейтинг крупнейший международный аэропорт Лондона "Хитроу". Хотя он, возможно, и не такой большой, как другие аэропорты, но с точки зрения фактического размера или пассажиропотока, они превосходят все остальные по количеству поисковых запросов Google о потерянном багаже (на 14 840 поисков больше, чем Международного аэропорта Париж-Шарль-де-Голль, который занял второе место в опросе).
10 аэропортов мира, где чаще всего теряется багаж пассажиров
- Аэропорт Лондон Хитроу (LHR), Великобритания
- Международный аэропорт Париж-Шарль де Голль (CDG), Франция
- Международный аэропорт Дубая, ОАЭ
- Аэропорт Стамбула (IST), Турция
- Международный аэропорт Франкфурт-на-Майне (FRA), Германия
- Аэропорт Амстердама Схипхол (AMS), Нидерланды
- Аэропорт Сингапур Чанги (SIN), Сингапур
- Аэропорт Барселона-Эль-Прат (BCN), Испания
- Международный аэропорт Стамбул-Сабиха Гекчен (SAW), Турция
- Международный аэропорт Сиднея Кингсфорд Смит (SYD), Австралия
Как сообщал УНИАН, ранее исследование OddsMonkey проанализировало, какие авиакомпании теряют багаж своих клиентов чаще, чем другие, а также установило самых надежных в этом плане перевозчиков.
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