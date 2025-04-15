Возглавил антирейтинг крупнейший международный аэропорт Лондона "Хитроу".

Настоящим кошмаром для любого путешественника является потеря зарегистрированного багажа в процессе его погрузки на самолет и из него – и происходит это по целому ряду причин: от плохо налаженной работы сотрудников аэропорта или авиакомпании до краж.

Как установило свежее исследование AirAdvisor, в некоторых аэропортах мира чемоданы туристов пропадают чаще, и причина этого – кражи.

"Для большинства путешественников неожиданностью становится то, что подавляющее большинство зон выдачи багажа не контролируются и полностью открыты для публики", – отметили авторы исследования.

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Всего было проанализировано 53 аэропорта по всему миру по следующим параметрам:

Объем пассажиров

Рейтинги Google и отзывы Yelp

Поиски утерянного багажа в окрестностях аэропорта

Среднее время, которое нужно пройти от выхода на посадку до зоны выдачи багажа

В итоге авторы исследования пришли к очевидному выводу – чем больше и загруженнее аэропорт, тем выше вероятность кражи багажа.

Возглавил антирейтинг крупнейший международный аэропорт Лондона "Хитроу". Хотя он, возможно, и не такой большой, как другие аэропорты, но с точки зрения фактического размера или пассажиропотока, они превосходят все остальные по количеству поисковых запросов Google о потерянном багаже (на 14 840 поисков больше, чем Международного аэропорта Париж-Шарль-де-Голль, который занял второе место в опросе).

10 аэропортов мира, где чаще всего теряется багаж пассажиров

Аэропорт Лондон Хитроу (LHR), Великобритания Международный аэропорт Париж-Шарль де Голль (CDG), Франция Международный аэропорт Дубая, ОАЭ Аэропорт Стамбула (IST), Турция Международный аэропорт Франкфурт-на-Майне (FRA), Германия Аэропорт Амстердама Схипхол (AMS), Нидерланды Аэропорт Сингапур Чанги (SIN), Сингапур Аэропорт Барселона-Эль-Прат (BCN), Испания Международный аэропорт Стамбул-Сабиха Гекчен (SAW), Турция Международный аэропорт Сиднея Кингсфорд Смит (SYD), Австралия

Как сообщал УНИАН, ранее исследование OddsMonkey проанализировало, какие авиакомпании теряют багаж своих клиентов чаще, чем другие, а также установило самых надежных в этом плане перевозчиков.

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