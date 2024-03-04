7 и 8 марта в Германии большая вероятность задержек и отмены поездов и авиарейсов.

Германию с конца 2023-го и начала 2024-го годов продолжают лихорадить многочисленные забастовки транспортников, которые прямо влияют на пассажирские перевозки в стране.

И вот в конце этой недели пассажиров ждет двойной удар – одновременно будут бастовать железнодорожники и работники аэропортов, пишет Deutsche Welle.

В частности, 7 и 8 марта 2024 года будут бастовать машинисты национального железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn. В целом забастовка машинистов пассажирских поездов продлится в течение 35 часов – с 2:00 ночи четверга 7 марта до 13:00 пятницы 8 марта. Грузовые перевозки будут приостановлены с 18:00 среды 6 марта до 5:00 пятницы 8 марта.

Видео дня

Кроме того, глава Немецкого профсоюза машинистов железнодорожного транспорта (GDL) Клаус Везельски заявил, что забастовщики планируют активизировать свою деятельность и отныне больше не будут предупреждать за 48 часов до начала акции.

"Мы начинаем так называемую забастовочную волну. После этого железная дорога перестанет быть надежным средством передвижения", – заявил глава GDL.

При этом он заявил, что Deutsche Bahn несет полную ответственность за забастовку. Одним из ключевых требований GDL, которое перевозчик не выполняет, по его словам, является сокращение стандартного количества рабочих часов с 38 до 35 в неделю при неизменной оплате труда. Deutsche Bahn взамен утверждает, что это не только экономически нецелесообразно, но и усугубит существующий дефицит кадров и нехватку персонала.

Однако это далеко не все неприятные сюрпризы для путешественников. Крупнейший немецкий профсоюз Ver.di также призвал наземный персонал авиакомпании Lufthansa к новой забастовке 7 и 8 марта. В заявлении сказано, что персонал должен прекратить работу с 4:00 утра четверга 7 марта до 7:10 утра субботы 9 марта. Это, вероятнее всего, приведет к задержкам и отмене рейсов.

Забастовки транспортников в Германии

Предыдущая крупная забастовка немецких железнодорожников проходила в конце января 2024 года – тогда большинство пассажирских поездов в стране останавливались на целых шесть дней.

Также уже несколько раз в течение февраля 2024 года в Германии бастовали работники аэропортов, из-за чего крупнейший авиаперевозчик страны Lufthansa был вынужден отменять около 90% своих рейсов.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канале УНИАН.Туризм.