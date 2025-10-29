Всего будет выпущено 10 тысяч новых членств в программе All You Can Fly.

Осенью 2024 года венгерский лоукостер Wizz Air запустил программу All You Can Fly, позволяющую ее членам совершать неограниченное количество перелетов по всей сети авиакомпании. И хотя на деле услуга мала целый ряд "подводных камней", она пользовалась большой популярностью, и ее даже расширяли.

Теперь, год спустя, популярный бюджетный перевозчик решил возобновить программу, выпустив 10 тысяч новых членств, сообщается на официальном сайте Wizz Air.

Отмечается, что это уже третья волна членских карт в рамках программы All You Can Fly, стоимость услуги составляется 499 евро в год, как и годом ранее. Воспользоваться программой смогут пассажиры в 34 странах.

Видео дня

"Запуск третьей волны программы обусловлен невероятным спросом на членство. С момента запуска программы в прошлом году подписчики совершали в среднем по девять перелетов в год", – заявили в пресс-службе Wizz Air.

Как действует программа All You Can Fly

Купив годовое членство за 499 евро, пассажиры Wizz Air могут совершать неограниченное количество полетов на рейсах авиакомпании, оплачивая при бронировании билета лишь фиксированную цену в 9,99 евро.

При этом бронирование можно совершить не ранее чем за три дня до вылета, и только если на выбранном рейсе еще есть свободные места.

Услуга будет выгодной для регулярно летающих пассажиров, не привязанных к дате и месту поездки, а также для тех, кого интересуют топовые направления с более дорогими билетами.

Другие новости Wizz Air

Как сообщал УНИАН, ранее популярный венгерский лоукостер объявил о запуске шести новых маршрутов из аэропорта польского Вроцлава, которые могут быть интересны украинцам.

Также Wizz Air решил расширить свое присутствие в Литве, добавив новые рейсы из Вильнюса и Клайпеды.

Одновременно бюджетные авиаперевозчик начал процесс выхода из аэропорта австрийской столицы Вены из-за "слишком высоких налогов" на обслуживание самолетов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.