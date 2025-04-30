Фактически речь идет о подорожании льготных билетов.

Венгерский лоукостер Wizz Air ужесточил правила получения скидок в рамках программы Wizz Discount Club. Об этом сообщает портал Avianews.

Так, ранее подписчики программы могли получать скидки в 10 евро на билеты, стоимостью от 19,99 евро. Но с 29 апреля такая скидка будет доступна лишь для билетов, стоимостью от 29,99 евро.

Отмечается, что новые условия программы вступают в силу немедленно не только для новичков, но и для тех, кто оплатил подписку на программу ранее, когда действовали старые правила. Подписчики, несогласные с новыми правилами, должны до 13 мая уведомить авиакомпанию о своем отказе от дальнейшего участия в программе. В этом случае Wizz Air вернет клиенту часть денег, внесенных за подписку, пропорционально оставшемуся сроку ее действия.

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В компании объяснили нововведение необходимым условием, чтобы сохранить текущий уровень качества и стандарта предоставляемых услуг.

Как отмечает Avianews, компания Wizz Air предлагает несколько видов подписки на программу скидок. Так, в базовом абонементе Wizz Discount Club Standard клиент платит 59,99 евро в год, за что получает авиабилеты по сниженной цене для себя и одного своего попутчика. Причем компаньон может быть каждый раз другой.

Другие новости о компании Wizz Air

Как писал УНИАН, ранее венгерский лоукостер был признан самой непунктуальной авиакомпанией мира. Задержка рейса у Wizz Air через аэропорты Великобритании в среднем составляет чуть более 30 минут.

Также мы рассказывали, что не так давно Wizz Air запустила почти безлимитный "проездной" на год. С новой услугой пассажир сможет совершать неограниченное количество перелетов по всей сети венгерской авиакомпании.