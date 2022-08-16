Барселона считается одним из самых опасных городов мира в плане краж.

В Барселоне полиция благодаря видеозаписи задержала вора, который обокрал туриста на пляже тогда, когда тот давал интервью журналистам.

Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что пока турист увлеченно рассказывал представителям местного телеканала о том, как ему нравится отдыхать "на красивых и чистых пляжах Барселоны", к нему подбежал неизвестный, схватил его сумку, наивно оставленную туристом без присмотра позади, и скрылся с места преступления. Примечательно, что сам турист даже не заметил момента кражи.

Сразу после инцидента полиция просмотрела видеозапись и установила личность преступника, предъявив ему обвинения в краже.

Как сообщал УНИАН, ранее в этом году испанская Барселона возглавила топ самых опасных мест для отдыха, где туристов могут обворовать.

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