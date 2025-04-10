Власти города отчаянно пытаются бороться с чрезмерным туризмом.

Власти Барселоны, одного из самых пострадавших от чрезмерного туризма городов Испании, решили создать специальную "зону для селфи" возле собора Саграда Фамилия – одной из главных достопримечательностей каталонской столицы.

Как пишет Euronews Travel, до недавнего времени площадь Гауди в центре Барселоны, откуда открываются прекрасные виды на собор, активно использовалась туристами для воспроизведения тренда из TikTok, что вызвало значительные беспорядки в городе.

Пытаясь снять себя выезжающими на эскалаторе из станции метро на фоне Саграды, туристы создавали угрозу безопаснсти для себя и окружающих. Эта тенденция привела к тому, что желающие сделать тот самый кадр люди заполонили выходы со станции местро и в конечном итоге проход туда ограничили.

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Кроме того, местные жители жалуются, что люди толпятся на тротуаре перед знаменитой базиликой и даже выходят на дорогу, чтобы получить лучший ракурс, мешая проходу пешеходов и задерживая движение транспорта.

Спроектированная властями города "селфи-зона" площадью 6200 квадратных метров будет расположена между фасадом Рождества базилики и площадью Гауди на улице Каррер-де-ла-Марина.

Строительство нового пространства планируется начать после лета и завершить к апрелю 2026 года, к 100-летию со дня смерти знаменитого архитектора Антонио Гауди.

Проект стоимостью 2,7 млн ​​евро является частью более широкого плана стоимостью 15,5 млн евро по улучшению инфраструктуры и управления посетителями вокруг священного места.

Саграда Фамилия привлекает 4,7 млн ​​посетителей в год и является вторым по посещаемости объектом в Испании после Альгамбры в Гранаде.

На данный момент Барселона привлекает 32 млн посетителей в год, что вызвало массовые протесты среди местных жителей и вынудило власти принять ряд мер по сдерживанию чрезмерного туризма.

В частности, в 2024 году город запустил план стоимостью 44 миллиона евро по регулированию скоплений людей в 16 туристических точках за счет привлечения большего количества уборщиков и полицейских для поддержания порядка и безопасности.

Барселона также пообещала запретить краткосрочную аренду квартир туристам к 2028 году и ограничить высадку круизных лайнеров.

Как сообщал УНИАН, по последним данным, строительство Храма Саграда Фамилия в испанской Барселоне, которое было начало еще в 1882 году, планируют наконец завершить к 2026 году, однако некоторые отделочные работы растянутся еще до 2030-2032 годов.

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