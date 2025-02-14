Разбираемся, можно ли перевозить сало в самолете, поезде или на собственном автомобиле, выезжая за границу.

За границей порой не всегда можно найти любимые украинские продукты. Сало - один из них. Поэтому многие задаются вопросом: можно ли перевозить сало, в Польшу, к примеру? Вот что говорят по этому поводу правила ввоза продуктов на территорию ЕС.

Можно ли перевозить сало через границу

Чтобы разобраться, какие продукты можно перевозить через границу, а какие - нельзя, нужно ориентироваться на правила, которые действуют в Европейском Союзе. В частности, они запрещают ввозить на его территорию такие продукты:

свежее молоко;

мясные продукты животного происхождения - свежее мясо, сало, а также колбасу, сосиски и т.д.;

кисломолочные продукты.

На перевозку фруктов и овощей есть ограничения - их можно везти только до 5 кг. Что касается ввоза морской продукции и рыбы, то можно перевозить до 20 кг.

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Почему нельзя перевозить сало через границу? Несмотря на то, что сало довольно долго хранится, оно все-таки считается мясным продуктом животного происхождения, поэтому и запрещено для ввоза в ЕС. Поэтому, если багаж проверят, то сало конфискуют.

У многих возникает вопрос: можно ли перевозить сало в ручной клади или в рюкзаке? К примеру, если взял с собой на дорожку пару бутербродов с салом и горчичкой? Этот вопрос часто остается на усмотрение таможенников - иногда на это закрывают глаза, но случается, что и заставляют избавиться от перекуса.

Ранее мы рассказывали, какие лекарства нельзя перевозить через границу, а какие - можно.

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