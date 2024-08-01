Производитель самолетов планирует за 20 лет увеличить среднее количество мест в самолетах с 169 до 190.

Крупнейший производитель авиатехники, американская компания Boeing, которая сейчас переживает не лучшие времена из-за задержек в производстве и более частых поломок самолетов, решилась на радикальные меры.

Как пишет Bild со ссылкой на свежий прогноз компании на ближайшие 20 лет, к 2043 году среднее количество пассажирских мест в коммерческих самолетах производства компании будет увеличено до 190 против 169 по состоянию на 2023 год. Для сравнения, в 2003 году их было всего 138.

"Мы рассмотрели это исторически, и увеличение количества мест равномерно распределилось между переходом на более крупные узкофюзеляжные модели и уплотнением за счет добавления в самолет большего количества сидений. И мы верим, что именно это и будет происходить сейчас", – пояснил менеджер Boeing Даррен Халст.

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Отмечается, что добавление пассажирских мест в самолетах обычно достигается за счет более узких сидений, а также переоборудования туалетов и бортовых кухонь. Это позволяет авиакомпаниям максимально использовать пространство в самолете и таким образом заработать больше, но также создает определенные неудобства для пассажиров, которым приходится потесниться.

Особенно ярким примером являются самолеты Boeing 737 MAX 8-200 ирландского лоукостера Ryanair, который уже использует максимальную вместимость на 197 пассажиров.

По словам Халста, это является идеальным примером уплотнения, ведь такой самолет не больше обычного Boeing Max 8, но приносит авиакомпании больше доходов.

"Я думаю, что мы увидим больше подобного на этом рынке, будь то самолеты Boeing или Airbus", – спрогнозировал менеджер Boeing.

Отмечается,что тенденция к уплотнению очевидна во всех регионах, особенно для рейсов продолжительностью два или менее часов в Европе.

В то же время Халст прогнозирует, что тенденция к уплотнению сидений не будут длиться вечно.

"В долгосрочной перспективе вы увидите больше самолетов большего размера, если у авиакомпаний больше не будет возможностей для уплотнения", – отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что многие авиакомпании мира начали незаметно лишать самолеты функции откидывающихся кресел, чтобы избежать извечных споров между пассажирами.

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