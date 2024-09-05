Испания может предложить туристам немало интересных локаций, куда еще не добрались толпы.

Испания стабильно является одним из самых любимых направления для отдыха в Европе среди туристов со всего мира. Однако самые переполненные гостями города уже не справляются с этими потоками, что приводит к массовым антитуристическим протестам среди местных жителей, например, в Барселоне и на Майорке.

Профессиональная тревел-журналистка Эсме Фокс, в течение последних 10 лет проживающая в Испании, в своем материале для Time Out назвала девять самых недооцененных городов страны, на которые туристам стоит обратить внимание вместо переполненных направлений.

1. Логроньо. Хотя большинство людей слышали о провинции Ла-Риоха из-за ценного вина, ее оживленная столица Логроньо менее известна. Город является одной из главных остановок на Камино-де-Сантьяго, знаменитом паломническом пути через Северную Испанию в город Сантьяго-де-Компостела. Он может быть небольшим, но определенно может потягаться с лучшими городами Испании для гурманов. Это одно из лучших мест в стране для ночного хождения по барам и дегустации множества блюд тапас и пинчос по пути, так как каждый бар специализируется на одном ингредиенте или блюде.

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2. Витория-Гастейс. Малоизвестная столица Страны Басков, часто находящаяся в тени близлежащих Сан-Себастьяна и Бильбао, как и ее соседи, полна пинчос-баров и ресторанов высокой кухни, но без толп туристов. Это один из самых зеленых и устойчивых городов Испании с самым большим количеством зеленых насаждений на душу населения в стране. Окруженный зеленым поясом и большими полосами водно-болотных угодий, город может похвастаться более чем 150 км велосипедных дорожек, а также прекрасно сохранившимся средневековым кварталом и фантастическим музеем современного искусства.

3. Овьедо. Астурия сильно отличается от самых популярных регионов Испании – она очень зеленая, немного дождливая, люди пьют сидр больше, чем вино, играют на волынках, а не на гитарах, а еда – это скорее сытные рагу, чем маленькие тарелки тапас. Ее столица – компактный город Овьедо, внесенный в список ЮНЕСКО за выдающуюся дороманскую архитектуру. Уютный исторический центр города, удостоенного звания испанской гастрономической столицы 2024 года – это отличное место, чтобы посетить сидровые дома и попробовать местную кухню.

4. Мерида. Столица Эстремадуры – одного из наименее посещаемых и малонаселенных регионов Испании, была основанна римлянами в I веке до н. э. и по-прежнему является домом для некоторых из лучших римских памятников Испании. Гости могут посетить представление в эпическом 2000-летнем Римском театре, прогулятьсь по древнему Римскому мосту, полюбоваться старым акведуком и постоять в благоговении перед храмом Дианы с его изящными дорическими колоннами.

5. Кордова. Три главных хита Андалусии – это, как правило, Севилья, Малага и Гранада, но те, кто пропускает Кордову, действительно многое теряют. В VIII веке город был одной из столиц Мавританской империи. Сегодня с тех времен сохранилось много следов, но звездой шоу является объект Всемирного наследия ЮНЕСКО La Mezquita – изысканная мечеть и собор в одном здании. Приехав в мае можно попасть на Фестиваль патио, когда люди открывают свои скрытые сады для публики.

6. Жирона. Этот каталонский город находится всего в 100 км к северу от Барселоны, но кажется, что он находится вдали от самого посещаемого города Испании. Окруженный старыми средневековыми стенами, по которым все еще можно гулять, его Старый город имеет особое качество, которое создает ощущение, будто вы затерялись во времени. Внутри стен находится Эль-Каль – один из наиболее хорошо сохранившихся еврейских кварталов Испании, усеянный узкими улочками, скрытыми лестницами и элегантными каменными арками. Даже если вы никогда раньше не бывали там, вы можете почувствовать, что узнаете Жирону, так как большая ее часть использовалась в качестве съемочных площадок для популярного сериала "Игра престолов".

7. Мурсия. Этот регион находится между более известными Андалусией и Валенсией, а те, кто путешествует сюда, в основном направляются на побережье. Однако не стоит упускать из виду и его одноименную столицу. Окруженная оливковыми рощами и абрикосовыми садами, Мурсия имеет восхитительный старый город, который лучше всего исследовать, прогуливаясь и останавливаясь в многочисленных тапас-барах на красивых площадях. В его сердце находится готический собор в ярком стиле, но также стоит посетить бывшее большое казино, которое впервые открылось в 1847 году и было полностью восстановлено до своей былой славы.

8. Вальядолид. Внутренние районы Испании часто забываются в пользу побережья, но в обширном регионе Кастилия и Леон есть так много интересного. Вальядолид находится к северо-западу от Мадрида и является оживленным университетским городом, разделенным рекой Писуэрга. Здесь много архитектуры эпохи Возрождения, дворцов и церквей. Также туристам стоит заглянуть в Национальный музей скульптуры, а затем отправиться в один из тапас-баров вдоль реки.

9. Куэнка. Расположенный на вершине холма с видом на глубокое ущелье, этот город в регионе Кастилия-Ла-Манча, примерно на полпути между Мадридом и Валенсией, с его зданиями медового цвета является идеальным для посещения в одиночку. Этот город, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сочетает в себе средневековую архитектуру с древними башенными блоками, которые цепляются за склон скалы, известные как Касас Кольгадас или Висячие дома. Блуждая среди его узких извилистых улочек, можно найти превосходные галереи современного искусства. Или же можно исследовать окрестности Куэнки по множеству потрясающих пешеходных троп.

Как сообщал УНИАН, ранее американская тревел-журналистка Джейми Дитаранто, которая какое-то время прожила в испанской Барселоне, рассказала, как дешево и комфортно путешествовать по Испании на автобусе.

В свою очередь новозеландец Джеймс Блик, проживающий в Мадриде, назвал 10 негласных правил, которые туристы постоянно нарушают в Испании.

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