Опытный грузчик рассказал, у каких чемоданов больше шансов пережить полет в целости и сохранности

Для большинства авиапутешественников сдача багажа в аэропорту – это большой стрес, ведь за время полета з вашими вещами может произойти что угодно, от потери и кражи до повреждения.
Однако правильно подобранный для путешествия чемодан может уберечь ваши вещи. Например, ранее в Ryanair посоветовали туристам избегать чемоданов трех цветов, поскольку их используют слишком много людей, а потому риск перепутать свой с чужим в суматохе резко возрастает.
Кроме того, эксперты советуют отказываться от слишком броских и модных чемоданов, поскольку они являются настоящими магнитами для воров.
Тем временем, пользователь Reddit по имени Адам, который назвал себя опытным грузчиком в аэропорту, отметил, что у одного типа чемоданов больше шансов пережить полет в целости и сохранности.
Чтобы минимизировать потенциальные повреждения багажа, он рекомендует чемодан с "четырьмя хорошими колесиками, мягкой внутренней подкладкой и жестким внешним корпусом".
"Мы, как правило, реже бросаем такие сумки в багажном отсеке самолета (с колесиками – ред.), а другие особенности помогают сохранить ваши вещи в целости и сохранности", – цитирует мужчину The Mirror.
При этом бывший сотрудник авиакомпании добавил, что чемоданы с жестким корпусом стоит выбирать тем пассажирам, которые везут что-то хрупкое – этом поможет защитить такие вещи.
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее туристов предупредили о распространенной ошибке с багажем – нанесение некоторых личных данных на багажные бирки может представлять серьезную опасность.
Кроме того, путешественников призвали отказаться от популярного лайфхака, помогающего опознать свой чемодан.
