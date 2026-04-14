Опытный грузчик рассказал, у каких чемоданов больше шансов пережить полет в целости и сохранности

От правильного выбора чемодана зависит сохранность ваших вещей.

Для большинства авиапутешественников сдача багажа в аэропорту – это большой стрес, ведь за время полета з вашими вещами может произойти что угодно, от потери и кражи до повреждения.

Однако правильно подобранный для путешествия чемодан может уберечь ваши вещи. Например, ранее в Ryanair посоветовали туристам избегать чемоданов трех цветов, поскольку их используют слишком много людей, а потому риск перепутать свой с чужим в суматохе резко возрастает.

Кроме того, эксперты советуют отказываться от слишком броских и модных чемоданов, поскольку они являются настоящими магнитами для воров.

Тем временем, пользователь Reddit по имени Адам, который назвал себя опытным грузчиком в аэропорту, отметил, что у одного типа чемоданов больше шансов пережить полет в целости и сохранности.

Чтобы минимизировать потенциальные повреждения багажа, он рекомендует чемодан с "четырьмя хорошими колесиками, мягкой внутренней подкладкой и жестким внешним корпусом".

"Мы, как правило, реже бросаем такие сумки в багажном отсеке самолета (с колесиками – ред.), а другие особенности помогают сохранить ваши вещи в целости и сохранности", – цитирует мужчину The Mirror.

При этом бывший сотрудник авиакомпании добавил, что чемоданы с жестким корпусом стоит выбирать тем пассажирам, которые везут что-то хрупкое – этом поможет защитить такие вещи.

