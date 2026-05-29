Как охладить комнату в жару без кондиционера: эксперт поделился лайфхаком

Западная Европа уже изнывает от жары. Скоро она доберётся и до Украины.

Жара ночью может превратить спальню в маленький филиал ада, в котором невозможно выспаться. Конечно, можно включить кондиционер, но он есть не у всех, а вентилятор может создать дополнительные проблемы. Однако есть простой способ охладить помещение без всей этой техники.

Как пишет британское издание Liverpoolecho, эксперт из компании Best Heating Джон Лолесс предложил простой способ снизить температуру в спальне с помощью обычного полотенца, которое есть в каждой ванной комнате.

Хотя самым очевидным решением кажется вентилятор, многие люди отказываются от него из-за шума во время работы и циркуляции пыли и пыльцы в воздухе. Вместо этого Джон Лолесс советует воспользоваться гораздо более простым методом.

"Если вы откроете окно и повесите перед ним влажное полотенце или простыню, смоченные холодной водой, это может охладить комнату", – пояснил эксперт.

Эффективность метода с полотенцем связана с процессом испарения воды, когда через полотенце проходит теплый воздух. Дело в том, что при превращении воды в пар из окружающей среды "высасывается" немного тепла. В результате влажная ткань как бы "обменивает" воду на лишнее тепло из воздуха, который через нее проходит.

В то же время эксперт подчеркивает, что ткань должна быть именно влажной, а не мокрой настолько, что из нее прямо течет. Потому что в противном случае воздух не сможет нормально проходить через нее, а комната может стать не прохладнее, а сырой.

Когда ткань высохнет, ее достаточно повторно смочить холодной водой. Как утверждает эксперт, это поможет сделать спальню значительно более комфортной для отдыха даже в жаркие летние ночи.

Как писал УНИАН, эксперты советуют использовать алюминиевую фольгу для защиты дома от жары: ее следует размещать на окнах, которые находятся под прямыми солнечными лучами, чтобы отражать тепло наружу. Лучше всего этот метод работает, если фольгу крепить с внешней стороны окна, поскольку размещение ее внутри может привести к перегреву стекла.

