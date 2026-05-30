В России ищут биографа рода Путиных

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) ищет научного сотрудника, который проведет исследование о роде президента РФ Владимира Путина.

Как обратила внимание "Медуза", такая вакансия появилась 23 апреля в единой системе проведения конкурсов на замещение должностей научных работников. Такая же информация опубликована на сайте вуза. Отклики принимаются до 10 июня.

Отмечается, что научному сотруднику предстоит провести исследование по теме "Коллективная биография членов рода Путиных в пореформенной России (1861-1917 гг.): переход от земледелия к мелкому городскому предпринимательству".

Должностной оклад, как следует из опубликованных материалов, составит почти 82 тысячи рублей. Никаких других надбавок и льгот не предусмотрено.

Ранее кандидат исторических наук Михаил Гершзон говорил, что предки Путина по социальному статусу были крестьянами, а в архивах обычно нет информации об их образе жизни.

Дети Путина

Ранее расследователи узнали, что Путин и Алина Кабаева нанимают десятки иностранных гувернанток для воспитания своих сыновей. Публично об этих детях он никогда не рассказывал, об их существовании стало известно из журналистских расследований. Согласно ним, Кабаева родила от Путина двоих сыновей - Ивана 2015 года рождения и Владимира 2019 года рождения.

Из утечек следует, что в семье за последние восемь лет поработали 20 иностранных гувернеров и гувернанток из Великобритании, ЮАР, Новой Зеландии, Германии, Австрии, Ирландии. Нанимать их начали в 2017 году, когда Ивану не было и двух лет.

