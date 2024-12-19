Сейчас аэропорты и авиакомпании активно работают над тем, чтобы минимизировать потери багажа.

Что может быть хуже, чем прилететь на деловую встречу или в долгожданный отпуск и обнаружить в аэропорту, что ваш багаж пропал. И, к сожалению, на фоне роста авиационных потоков после пандемии коронавируса это случается все чаще.

Вместе с тем, после роста числа потерь богажа в 2023 году, в 2024 году наблюдалось некоторое улучшение ситуации, говорится в свежем отчете компании SITA, поедоставляющей IT и телекоммуникационный услуги отрасли воздужного транспорта. В том числе это связано с тем, что авиаотрасль все чаще внедряет в процесс обработки багажа передовые технологии с задействованием искусственного интелекта, надеясь в будущем свети такие инциденты к минимуму.

Также эксперты SITA назвали причины, по которым чаще всего в аэропортах теряется багаж пассажиров:

Видео дня

46% потерь при трансфере – когда пассажир летит с пересадкой, а персонал аэропорта не туда перенаправляет его чемодан в процессе смены самолета

16% потеря при загрузке – когда по каким-то причинам отправленные в багаж вещи не попададают на борт самолета

14% ошибка при оформлении билета, подмена сумки (чаще всего, когда ее путают с идентичным багажом другого пассажира), ошибки при прохождении контроля на безопасность и прочее

8% из-за проблем в аэропорту, на таможне, из-за погоды или ограничений по объему и весу

8% загрузка сумки не на тот самолет

4% неправильное обращение с багажем в аэропорту прибытия

4% неправильная бирка

Как сообщал УНИАН, ранее в Ryanair посоветовали пассажирам избегать чемоданов определенных цветов, если они не хотят, чтобы те были потеряны в аэропорту.

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