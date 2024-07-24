Туристам советуют покупать максимально оригинальные чемоданы, чтобы избежать их потери в аэропорту.

В сезон летних отпусков в аэропортах по всему миру наблюдается настоящий хаос – от огромных очередей и столпотворений до задержек и даже отмен рейсов. И хотя существует намало советов, как сделать свой визит в аэропорт максимально комфортным, многие люди упускают из виду одну неочевидную деталь, способную испортить им всю поездку.

Так, ирландский лоукостер Ryanair предупредил, что при выборе чемодана пассажирам стоит отказаться от определенных цветов, если они не хотят остаться без своего багажа, пишет The Sun.

Как отметил бюджетный авиаперевозчик, серый, синий и черный являются наиболее распространенными цветами чемоданов, что затрудняет поиск пассажирами своего багажа на карусели после приземления. В таком случае ваш чемодан другие пассажиры могут принять за свой или вовсе украсть, если у него нет никаких отличительных особенностей.

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В связи с этим в Ryanair советуют путешественникам вообще избегать сумок этих цветов или добавить к ним какие-либо отличительную детали, чтобы выделиться среди остальных, например, красочную багажную бирку, наклейку, чехол или ленту.

Помимо цвета, отдыхающим следует быть осторожными при выборе материала для чемодана, если они планируют сдавать свои вещи в багаж: он должен быть максимально прочным.

Как сообщал УНИАН, ранее туристов предупредили, что в разгар сезона отпусков авиакомпании все чаще заставляют пассажиров доплачивать за багаж. Однако есть несколько способов перестраховаться, чтобы этого избежать.

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