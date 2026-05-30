Что произойдет, если долго не включать смартфон: это опаснее, чем кажется

Специалисты рекомендуют зарядить устройство до 40–50% перед тем, как отложить его на длительный срок, и подзаряжать его каждые несколько месяцев.

Часто пользователи после покупки нового смартфона не продают старый, а убирают его в ящик "на всякий случай" – как запасной вариант. Впрочем, тут возникает важный вопрос, о котором обычно не задумываются заранее: что происходит с телефоном, пока он месяцами или даже годами лежит полностью выключенным?

Эксперты BGR предупреждают: если долго не включать смартфон, это может создать гораздо больше проблем, чем кажется на первый взгляд.

Как известно, современные смартфоны используют литий-ионные аккумуляторы. Они рассчитаны на несколько сотен циклов зарядки (иногда до ~1000), после чего понемногу теряют емкость. Но важнее другое: длительное пребывание в полностью разряженном состоянии может ускорить деградацию батарейки и затруднить ее "оживление".

В некоторых случаях телефон после долгого простоя может вообще перестать нормально заряжаться.

Главный риск – повреждение и даже вздутие батареи

Если смартфон долго лежит полностью разряженным, внутри аккумулятора продолжаются химические процессы, которые могут приводить к накоплению газа. И это иногда вызывает вздутие батареи – опасный симптом, который уже говорит о повреждении элемента питания.

Если батарея вздулась – использовать такой смартфон нельзя, его нужно утилизировать через сервис.

Если устройство не включается после длительного простоя, причина может быть не только в батареи – иногда виноваты кабель, зарядка или порт. В некоторых случаях аккумулятор все еще можно "оживить", но это зависит от его состояния.

Как хранить старый смартфон

Даже если смартфон внешне выглядит полностью исправным, хранить его нужно правильно. Специалисты рекомендуют перед длительным хранением зарядить устройство примерно до 50%, полностью выключить его и держать в прохладном сухом месте.

Повторно подзаряжать такой телефон желательно хотя бы раз в несколько месяцев – это поможет избежать глубокой разрядки, которая ускоряет износ аккумулятора.

Если речь идет о старых моделях со съемным аккумулятором, его лучше хранить отдельно от смартфона. В таком состоянии он обычно разряжается медленнее и дольше сохраняет ресурс.

УНИАН уже писал, что с февраля 2027 года все новые смартфоны, включая iPhone, должны иметь съемные аккумуляторы. Также производителей обяжут обеспечить наличие запасных аккумуляторов минимум в течение 5 лет после прекращения продаж конкретной модели.

