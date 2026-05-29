Поют песни на немецком: сыновей Путина воспитывают иностранные гувернантки, - расследование

Президент РФ Владимир Путин и Алина Кабаева нанимают десятки иностранных гувернанток для воспитания своих сыновей. Об этом говорится в расследовании проекта "Система", который получил от источника доступ к переписке о найме персонала.

Публично об этих детях Путин никогда не рассказывал, об их существовании стало известно из журналистских расследований. Согласно ним, Кабаева родила от Путина двоих сыновей - Ивана 2015 года рождения и Владимира 2019 года рождения.

Из утечек следует, что в семье за последние восемь лет поработали 20 иностранных гувернеров и гувернанток из Великобритании, ЮАР, Новой Зеландии, Германии, Австрии, Ирландии. Нанимать их начали в 2017 году, когда Ивану не было и двух лет.

Уже в 2018 году он занимался английским, немецким и музыкой. Гувернантки не только преподавали, но и заботились о ребенке. В частности, следили за тем, чтобы он выполнял все гигиенические процедуры.

Отмечается, что как правило, в один период времени с ребенком работали примерно 4-6 человек. Им ставили задачу создавать языковую среду и погружать ребенка в занятия в игровой форме. Гувернанткам объясняли, что речь Ивана на других языках должна была быть связной, как "речь грамотного европейца". На Рождество Иван пел песни на немецком, а в декабре читал детские книги про оленя Рудольфа и мастерил сани для Санта-Клауса. Издание пишет:

"Неясно, уделялось ли такое же внимание изучению русского языка. Среди всех гувернанток Ивана была только одна российская учительница. Она преподавала музыку, знакомила мальчика с произведениями Сергея Прокофьева и Николая Римского-Корсакова".

В 2019 году персонал начали настраивать на подготовку мальчика к школе, однако данных о том, чтобы кто-то из детей Путина пошел в общеобразовательную школу с другими детьми, до сих пор не появилось. В последнее время гувернанток начали нанимать уже Владимиру.

Наймом иностранных специалистов для детей Путина и Кабаевой занимаются двоюродные сестры гимнастки Олеся Федина и Екатерина Головачева. Именно им адресовано большинство писем в массиве. Федина выступает как представительница семьи и передает пожелания по воспитательному процессу, а Головачева курирует финансовые и организационные вопросы. Имена родителей мальчиков гувернанткам не раскрывают.

Собеседование с кандидатами проводит 78-летняя Ирина Тарасова, бывшая сотрудница Госзагрансобственности, которая в свое время получала зарплату в воинской части, относящейся к Академии Службы внешней разведки.

Наниматели уделяли особое внимание здоровью работников, они должны регулярно проходить обследования, а в случае обнаружения заболеваний их отправляют на лечение или могут отказать в работе.

Важно, что работодатели гарантируют отдельную комнату для каждого сотрудника и отдельный туалет с душем, оплачивают телефон, газ, электричество и интернет. Судя по всему, живут преподаватели вблизи президентской резиденции на Валдае. Самостоятельно выходить из "семейного комплекса" им запрещено. Когда семья переезжает в резиденцию в Сочи, гувернантки их сопровождают.

Оплата труда преподавательниц обходится семье в сотни тысяч долларов в год. С гувернантками заключают по два контракта.

