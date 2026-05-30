Что происходит с организмом при регулярном употреблении яиц: названы 5 важных изменений

Издание отметило, что данные о том, безопасно ли употреблять несколько яиц в день, противоречивы.

Употребление умеренного количества яиц – примерно семи в неделю – связывают с рядом потенциальных преимуществ для здоровья, пишет Health.

Хотя, как указывается на сайте MDPI, данные о том, безопасно ли ежедневно употреблять несколько яиц, противоречивы; однако вот чего можно ожидать, если яйца станут постоянным элементом вашего еженедельного рациона:

1. Дополнительный запас белка

Видео дня

Яйца богаты белком и содержат все девять незаменимых аминокислот (строительных блоков белка). MedlinePlus отмечает, что белок необходим для формирования и поддержания мышц, костей и кожи.

Одно крупное яйцо содержит примерно 6,3 грамма белка, из которых 3,6 грамма приходится на яичный белок.

Суточная потребность в белке зависит от ряда факторов, в частности от возраста, пола, веса и уровня физической активности. Однако в целом в рекомендациях по питанию указано, что взрослым следует потреблять примерно 1,2–1,6 грамма белка на килограмм веса тела.

2. Возможные преимущества для похудения

Одно крупное яйцо содержит всего 72 калории. Кроме того, как сообщает Springer Nature Link, белок, содержащийся в яйцах, способствует более медленному пищеварению, что может помочь людям есть меньше и контролировать свой вес.

Одно исследование показало, что взрослые с ожирением и избыточным весом, как правило, потребляли меньше калорий во время обеда, если на завтрак ели два яйца, по сравнению с употреблением хлопьев.

Кроме того, яйца имеют низкий гликемический индекс, поэтому они не вызывают скачков уровня сахара в крови. Это может быть полезно для людей с диабетом 2 типа.

3. Более крепкие кости

Витамин D играет ключевую роль в росте и поддержании здоровья костей; его достаточное потребление может помочь предотвратить остеопороз – возрастное ослабление костей.

National Institutes of Health указывает, что одно крупное яйцо содержит 8 % от рекомендуемой суточной нормы витамина D для взрослых в возрасте до 70 лет.

Исследования показывают, что употребление 7–12 яиц в неделю может помочь компенсировать снижение уровня витамина D, которое наблюдается у людей в зимние месяцы.

4. Возможность нормализации уровня холестерина

В статье указывается, что яйца содержат большое количество пищевого холестерина: одно крупное яйцо содержит 207 миллиграммов.

Существует немало споров и исследований относительно того, вреден ли пищевой холестерин – ведь при повышенном уровне холестерина в крови повышается риск инсульта и сердечных заболеваний.

Однако результаты последних исследований свидетельствуют о том, что потребление пищевого холестерина оказывает меньшее влияние на уровень холестерина в крови, чем считалось ранее.

5. Защита зрения

Яйца являются хорошим источником витамина А, который играет ключевую роль в работе глаз и сохранении зрения. Одно яйцо обеспечивает взрослым 10% или 13% от рекомендуемой суточной нормы потребления, в зависимости от пола.

В одном исследовании участники, которые употребляли 2–4 яйца в неделю, имели более низкий риск развития возрастной макулярной дегенерации (ВМД) в течение 15 лет.

6. Поддержка работы мозга

Одно большое яйцо содержит 169 миллиграммов холина, что составляет примерно 31 % от рекомендуемой суточной нормы. Это питательное вещество необходимо для образования клеток и синтеза ацетилхолина – химического соединения мозга, которое поддерживает память, настроение и другие функции нервной системы и мозга.

Некоторые исследования указывают на то, что умеренное потребление яиц (3,5–7 яиц в неделю) связано с улучшением показателей памяти и снижением риска деменции. В то же время издание отмечает, что необходимы дополнительные исследования.

Полезные советы по приготовлению яиц

Полезные советы по приготовлению яиц

Также мы писали, что автор кулинарной книги Джулия Чайлд посоветовала, как приготовить кремовую яичницу на завтрак.

