30 мая оказалось особенно важным для православных верующих.

Предпоследний день весны является интересной датой, предлагающей нам несколько поводов для празднования. К примеру, в Украине праздник 30 мая отмечается не один, а сразу три. У православных верующих наступает особенное событие, посвященное чествованию умерших. А по народным верованиям принято работать на огороде.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирный день борьбы с астмой и аллергией установлен, чтобы объединить всех людей с такими заболеваниями. В честь события проводятся научные конференции, посвященные поиску новых методов лечения.

Но это не все международные праздники сегодня - 30 мая на планете отмечают также День эмансипации женщин, День "Обними свою кошку", День картошки и День лечения рассеянного склероза.

Какой сегодня праздник церковный

Православные храмы, перешедшие на новый стиль, в это число проводят богослужения в честь преподобного Исаакия Далматского, а по старому стилю вспоминают праведных Юнию и Адроника.

Однако верующим также следует запомнить, какой сегодня церковный праздник с переходящей датой выпал на 30 мая 2026 года. Это Троицкая родительская суббота - как понятно из названия, она проводится сразу накануне Троицы. В такую поминальную дату в церквях поминают всех умерших христиан, как известных, так и безымянных.

Какой сегодня праздник в Украине

30 мая празднуется День работников типографии и издательств - профессиональная дата людей, благодаря которым украинцы могут читать произведения мировой литературы и выдавать собственные книги.

Есть также экологический праздник сегодня в Украине - День степи. Его цель - сохранить этот биотоп и призвать людей бережно относиться к окружающей среде. Событие особенно актуально во время полномасштабной войны, когда степные территории разрушаются из-за боевых действий.

Последнее важное событие 30 мая посвящено одному конкретному населенному пункту - это День города Кременчуг, что с 2025 года наступает в последние майские выходные. Традиционно праздник сопровождается фестивалями, ярмарками и концертами.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы сегодняшнего дня говорят следующее о погоде:

если жабы громко квакают, то июнь будет жарким, а если притихли, то холодным;

холодный ветер подул - к ночным заморозкам;

ливень с грозой предвещает богатый урожай огурцов;

если ночью ухает сова, то приближается непогода.

С точки зрения народных верований праздник сегодня считается удачным для посева гороха и фасоли. Поскольку в этом году на 30 мая выпала Троицкая суббота, можно посетить могилы близких и помолиться за их упокой в ближайшем храме.

Что нельзя делать сегодня

Давние люди говорили, что в это число просыпаются змеи и вылазят из своих нор. Животные становятся агрессивными, поэтому неудачным сегодня праздник считается для похода в дикую местность. Не стоит лениться и нарушать собственные обещания. Ещё не рекомендуется заводить новые знакомства и приглашать таких людей домой.

