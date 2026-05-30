Курс валют в Украине сегодня: сколько стоят доллар и евро 30 мая

Отмечается, что большинство обменников проработают в формате "с оборота".

Курс доллара в Украине в субботу, 30 мая, в большинстве обменников будет находиться в пределах: прием от 43,90 до 44,10 гривни и продажа от 44,20 до 44,45 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет находиться в пределах: прием от 51,30 до 51,60 гривни и продажа от 51,70 до 52 гривень.

"Как обычно, часть обменников, в силу уже своих индивидуальных задач и с учетом уровня конкуренции в каждом регионе Украины, могут еще скорректировать на плюс-минус 3−5 копеек по доллару и на плюс-минус 5−10 копеек на евро", - указал эксперт.

По его словам, большинство обменников проработают в формате "с оборота" со спредом по доллару в пределах 20−25 копеек и чуть более широким спредом по евро в пределах 20−40 копеек.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 1 июня, официальный курс доллара по отношению к гривне на уровне 44,27 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,55 гривни за евро

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривны к доллару на первый день лета 2026 года установились на уровне 44,27-44,30 гривни за единицу американской валюты, а к евро – 51,56-51,59 гривни.

