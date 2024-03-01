Далеко не все популярные советы из соцсетей по поводу сна в самолете являются безопасными для пассажиров.

Во время авиаперелета многие пассажиры стараются поспать, однако сделать это на неудобных креслах, особенно в эконом-классе, не так уж и просто. А потому в соцсетях регулярно попадаются всевозможные советы по поводу того, как заснуть в самолете.

Однако далеко не все из этих советов являются безопасными. Не так давно один из пользователей выложил в TikTok такой лайфхак: чтобы было удобнее спать во время полета, можно подтянуть колени к грути, поставив стопы на край своего кресла. А чтобы ноги не съезжали вниз, ремень безопасности стоит закрепить не на поясе, как это предусмотрено правилами, а обвязать вокруг ног, таким образом зафиксировав их.

Тем не менее, эксперт по путешествия Майкл Уоллес в комментарии для Thrillist раскритиковал этот лайфхак, назвав его опасным для здоровья и жизни пассажира.

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Во-первых, в самолете всегда следует пристегивать ремень безопасности на талии на случай внезапной непредвиденной турбулентности.

"Если он (ремень) прикреплен к вашим лодыжкам, это может поставить вас в опасную для жизни ситуацию, поскольку вам потребуется дополнительное время, чтобы сначала расстегнуть и снова пристегнуть ремень безопасности", – пояснил Уоллес.

Кроме того, по его словам, если ремень безопасности застегнут на лодыжках, в некоторых ситуациях это потенциально может привести к серьезным травмам.

"Если самолет попадает в турбулентность, из-за которой вы наклоняетесь вперед с большей скоростью, столкновение с сиденьем перед вами и вашими коленями может привести к различным последствиям... Даже легкий удар головой о колени может вызвать сотрясение мозга", – предупредил эксперт.

Во-вторых, даже при отсутствии турбулентности здоровье пассажира при такой позе может быть поставлено под угрозу – на сердечно-сосудистом уровне.

"Плотное прилегание ремня безопасности к лодыжкам может привести к ухудшению кровообращения... У пассажиров могут развиться незначительные симптомы, такие как дискомфорт или онемение. В более тяжелых случаях у вас могут возникнуть тромбы", – отметил Уоллес.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты предупредили туристов, что спать во время взлета и посадки самолета на самом деле опасно. Помимо того, что во время этих процессов пассажиру стоит быть особо внимательным на случай непредвиденных ситуаций, не спать до момента взлета самолета важно, чтобы снизить вероятность баротравмы уха.

В свою очередь опытный бортпроводник рассказал об опасной привычке пассажиров, которая очень раздражает экипаж – высовывании ног в проход во время полета.

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