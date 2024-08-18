На первый взгляд невинный тренд, к которому активно присоединяются даже знаменитости, на самом деле несет серьезные риски для здоровья.

В последнее время в соцсетях все чаще пожно натолкнуться на странный тренд в авиапутешествиях под названием raw dogging. Суть его заключается в том, что пассажиры отрекаются от удобств во время длительных перелетов – не слушают музыку, не смотрят фильмы, не пользуются телефоном, не читают, не спят, не едят, не пьют и даже не ходят в уборную, а просто сидят в одной позе и пялятся в одну точку, например, на карту с маршрутом самолета.

По одной из версий, появление этой тенденции приписывают сериалу "Захваченный рейс" (Hijack), премьера которого состоялась на Apple TV+ летом 2023 года. По сюжету персонаж Идриса Эльбы – эксперт по ведению переговоров Сэм Нельсон – вынужден терпеть более семи часов перелета из Дубая в Лондон без каких-либо удобств, после того как самолет захватывают преступники, пишет New York Post.

Со временем это явление стало мейнстримом, когда к нему начали присоединяться знаменитости и инфлюенсеры. Например, совсем недавно за этим делам был замечен норвежский футболист, нападающий английского клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн, который якобы в течение семи часов полета смотрел на карту на мониторе, сообщило City Report.

Видео дня

Однако нутрициолог Тоби Кинг объяснил туристическому сайту Inspire Ambitions, что raw dogging во время полета на самом деле является весьма опасным занятием, поскольку это может увеличить риск образования тромбов, которые "могут оторваться и вызвать закупорку артерий в легких, что очень серьезно и может привести к смерти".

"Это одна из самых опасных тенденций, которые я видел в социальных сетях за последнее время, и хотя на первый взгляд это выглядит невинно и немного забавно, это может иметь смертельные последствия, и я бы хотел призвать людей быть благоразумными во время путешествий", – сказал Кинг.

Врач общей практики Джилл Дженкинс, которая также работает медицинским сопровождающим в самолетах скорой помощи, разделяет мысли Кинга. "Они идиоты. Цифровая детоксикация может быть вам полезна, но все остальное противоречит медицинским рекомендациям", – заявила она в комментарии BBC. Как пояснила доктор Дженкинс, главный риск дальних перелетов заключается в том, что пассажиры подвергаются риску обезвоживания. "Если вы не двигаетесь, вы подвергаетесь риску тромбоза глубоких вен, который усугубляется обезвоживанием. Не ходить в туалет – это немного глупо. Если вам нужно в туалет, вам нужно в туалет", – возмутилась она. Эксперты по путешествиям также выступили против этой тенденции. "Мы советуем наслаждаться полетом. Из-за низкого давления кислорода во время перелетов и изменения уровня влажности из нашей кожи и легких испаряется больше воды, поэтому становится все более важным поддерживать водный баланс и употреблять жидкости во время перелетов", – заявил Daily Mail сотрудник приложения для бронирования авиабилетов Netflights.

Как сообщал УНИАН, ранее туристов предупредили об опасности популярного лайфхака из TikTok, который якобы должен помочь пассажирам быстрее заснуть.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.