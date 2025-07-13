Тренд предполагает прибытие в аэропорт всего за 15–20 минут до запланированного времени посадки или вылета.

Туристов призвали не повторять новый рискованный тренд из TikTok в аэропортах, который приводит к массовым опозданиям на рейсы.

Как пишет Dailymail, в сети завирусился новый "аэропортный тренд", который предполагает прибытие в аэропорт всего за 15–20 минут до запланированного времени посадки или вылета, используя ручную кладь и онлайн-регистрацию, в надежде успеть на рейс.

В последние месяцы сотни пользователей социальных сетей опубликовали видеоролики о своих попытках быстро добраться до аэропорта. И хотя некоторые путешественники успешно добрались до места назначения, используя этот метод, но другим повезло меньше, и они жалуются на пропущенные рейсы.

Видео дня

Так, пользовательница TikTok Тиффани, известная под ником @momlifewithtiff, запечатлела на видео момент, когда они с мужем чуть не опоздали на рейс, приняв участие в этом испытании.

"Однозначно не рекомендую использовать этот тренд. Теперь точно буду приезжать в аэропорт на 2 часа раньше", - заявила она.

Другая пользовательница TikTok, Дженни, известная под ником @jenny_kurtzz, поделилась еще менее удачным опытом, рассказав, что когда подошла к выходу на посадку, то обнаружила, что её рейс уже вылетел.

В TikTok сотни пользователей оставили свои комментарии под видео Дженни и Тиффани, при этом пассажиры, по всей видимости, поддержали эту тенденцию, поскольку она обеспечивает пустые места и дает возможность сесть на рейс тем, кто летает "в режиме ожидания", экономя им деньги.

(Полет в режиме ожидания означает, что пассажир находится в списке на посадку на рейс без подтвержденного места, надеясь занять на свободные места после того, как все пассажиры с билетами сядут на борт. Билеты в таком случае обходятся в копейки, или вообще бесплатно).

В комментариях пользователи также отмечают, что трюк с поздним прибытием работает только для небольших аэропортов.

Авиановости

Ранее сообщалось, что авиакомпания Ryanair еще больше сократит норму бесплатного провоза ручной клади в конце октября 2025 года. Это решение стало ответом на попытку Европейской комиссии убедить авиакомпании по всей Европе стандартизировать размеры багажа.

Кроме того, с ноября 2025 года Ryanair планирует отказаться от бумажных билетов.

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