Медовый месяц – это отличный повод спланировать поездку, о которой вы всегда мечтали.

Для многих молодоженов медовый месяц является идеальной возможностью наконец отдохнуть от изнурительной подготовке к свадьбе. Однако неумелое планирование такого путешествия может обернуться катастрофой.

Эксперты издания Condé Nast Traveller собрали несколько полезных советов, которые помогут туристам спланировать идеальный медовый месяц.

1. Скажите отелю, что это ваш медовый месяц

Отели любят баловать своих гостей, если на то есть веская причина, и медовый месяц – одна из них. Поэтому не забудьте сообщить администрации отеля причину вашей поездки, и тогда персонал может предоставить вам более просторный номер или подарить шампанское.

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2. Не планируйте слишком много

Как бы вы ни хотели втиснуть как можно больше в свой маршрут, после свадебной суеты вы наверняка будете измотаны. Лучше запланируйте несколько вещей, которые вы хотите обязательно совершить во время отпуска, но также оставьте достаточно времени, чтобы как следует отдохнуть.

3. Отправляйтесь туда, где никто из вас раньше не был

Медовый месяц – это прекрасная возможность начать создавать новые воспоминания вместе как супружеская пара. Потому выбрав место, которое никто из вас раньше не посещал, вы оба почувствуете, что исследуете мир в равной степени, и откроете для себя что-то новое как дуэт.

4. Удивите партнера

Если каждый из пары самостоятельно забронирует по одному ресторану или экскурсии, это добавит в поездку элемент неожиданности, а также может спасти вас от споров, когда вы просто хотите найти хорошее место, чтобы поесть, но никто из вас не провел никаких исследований.

5. Оставьте несколько дней для спонтанности

После месяцев планирования свадьбы вам надоест составлять маршруты и списки дел, поэтому отличным вариантом будет оставить несколько дней свободными от планов и уже по ходу дела определиться, чем их занять.

6. Запланируйте поездку мечты

Медовый месяц – это отличный повод спланировать поездку, о которой вы всегда мечтали, поскольку слишком часто такие дорогие путешествия откладываются в пользу чего-то более важного или менее затратного.

7. Не торопитесь отправляться в медовый месяц немедленно

Один из лучших советов для медового месяца – отложить поездку, если вам нужно время, чтобы перевести дух. С одной стороны, это поможет вам лучше настроиться на путшетествие, если это длинный насыщенный отпуск мечты. С другой стороны, так вы не перенасытите себя эмоциями и не смажете впечатления после самой свадьбы. Однако в таком случае можно устроить себе промежуточную поездку на один-два дня, чтоб отдохнуть после свадьбы, в ожидании полноценного медового месяца.

8. Планируйте медовый месяц так, как хотите именно вы

Это звучит очевидно, но легко поддаться давлению из-за того, что другие люди обычно делают в свой медовый месяц. Социальные сети заполнены новобрачными, отправляющимися в экзотические места, но гораздо лучше будет, если вы учтете как можно больше личных предпочтений и желаний.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали семь "золотых правил" для первого романтического путешествия с новым партнером.

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