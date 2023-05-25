В их числе обновленный клиент WhatsApp, приложения для рисования и видеоредакторы.

Microsoft провела ежегодную церемонию вручения наград Microsoft Store App Awards, по результатам которой были выбраны лучшие приложения для Windows 10 и 11.

Интересно, что в этом году процедуру выбора победителей внесли изменения: теперь у пользователей тоже была возможность номинировать приложения на звания лучших в отдельных категориях. Поэтому вместо пяти лучших получилось десять, сообщает портал Windows Central.

Выбор пользователей

Утилиты и инструменты: Torrex – набирающий популярность клиент BitTorrent.

Продуктивность: Mozilla Firefox – браузер с акцентом на конфиденциальность и защиту. Оптимальное решение для тех, кому не нравятся популярные решения на базе Chromium.

Аудио и видео: VLC – бесплатный мультимедийный проигрыватель с открытым исходным кодом.

Креативность: Sketchable Plus – приложение для рисования и быстрых скетчей с понятным и продуманным пользовательским интерфейсом.

Персонализация: Lively Wallpaper – анимированные обои для рабочего стола Windows.

Видео дня

Выбор Microsoft

Креативность: Descript – видеоредактор для "новичков".

Развлечения: Amazon Prime Video – приложение стримингового сервиса, которое недавно получило поддержку Arm64.

Продуктивность: Concepts – полезное приложение, которое позволит вам немедленно зарисовывать все свои идеи и концепты

Лучшая интеграция с Windows: WhatsApp – новая версия мессенджера работает быстрее, требует меньше ресурсов и поддерживает групповые звонки.

Особое признание: Ava Accessibility – приложение, которое преобразует звук в текст, облегчая жизнь людей с проблемами слуха.

Накануне Microsoft предупредила, что самая популярная "винда" в мире Windows 10 больше не будет получать функциональные нововведения – только исправления ошибок и патчи безопасности. Полностью поддержка "десятки" закончится в 2025 году.

Само собой, на этом фоне компания порекомендовала своим пользоваться перейти на последнюю Windows 11. Тех, кто будет придерживаться старой операционной системы, ожидает постепенное ухудшение функциональности их устройств.

А меж тем уже следующей осенью должна выйти Windows 12, в которой акцент будет сделан на искусственном интеллекте и оптимизации аппаратного и программного обеспечения. А в плане дизайна следующая ОС будет еще больше похожа на MacOS.

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