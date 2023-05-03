Ранее Microsoft объявила, что больше не будет обновлять "десятку".

Маркетинговое агентство Statcounter опубликовало результаты обновленного исследования о рыночной доле различных версий ОС Windows от Microsoft по состоянию на апрель 2023 года. Статистика показывает, что Windows 11 набирает популярность.

По данным Statcounter, в апреле 2023 года доля Windows 11 среди компьютеров составила 23,11%, увеличившись на 2,16% по сравнению с мартом. Лидером по-прежнему с большим отрывом остается Windows 10, однако за последний месяц она потеряла 2,1% – ее доля составляет 71,36%.

В то же время у старушки Windows 7 доля составляет 3,78%. Windows 8.1 занимает 0,85% рынка, Windows 8 – 0,43%, а легендарная Windows XP все еще установлена на 0,35% всех ПК. Как видно, на Windows 10 и W11 приходится доля в 94,47% от всех пользователей Windows.

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Пора переходить на Windows 11

Накануне Microsoft объявила, что Windows 10 больше не будет получать функциональные нововведения – только исправления ошибок и патчи безопасности. Полностью поддержка системы закончится в 2025 году.

Само собой, на этом фоне компания порекомендовала своим пользоваться перейти на последнюю Windows 11. Тех, кто будет придерживаться старой операционной системы, ожидает постепенное ухудшение функциональности их устройств.

А меж тем уже в следующем году ожидается выход Windows 12, в которой акцент будет сделан на искусственном интеллекте и оптимизации аппаратного и программного обеспечения. А в плане дизайна Windows 12 будет еще больше похожа на MacOS.

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