Ожидается, что акцент в новой ОС будет сделан на искусственном интеллекте и оптимизации аппаратного и программного обеспечения.

Windows 12 выйдет еще нескоро, но уже сейчас известны ключевые "фишки" следующей версии операционной системы Microsoft.

Как сообщает известный портал Windows Central со ссылкой на свои источники, компания сосредоточит внимание на искусственном интеллекте и оптимизации аппаратного и программного обеспечения подобно тому, как это реализовано на Маке с Apple Silicon.

В заметке говориться, что Windows 12 сможет анализировать контент и показывать подсказки для быстрого запуска проектов или приложений на основе просматриваемой на экране информации.

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В то же время, благодаря внедрению искусственного интеллекта, новое поколение Windows будет распознавать объекты и текст на изображениях, а юзеры смогут одним нажатием переносить эти элементы и добавлять их в отдельные документы или другие программы.

Также источник пишет, что все обновления Windows 12 будут весить в разы меньше и устанавливаться быстрее, чем на прошлых поколениях. Этого удалось достичь благодаря установке системы сразу на несколько разделов жесткого диска, а не на один, как это реализовано сейчас.

Добавим, что Microsoft уже предоставляет некоторые из возможностей ИИ в Windows 11 с последним обновлением – обновленный поисковик Bing со встроенным чат-ботом ChatGPT интегрировали прямо в панель задач. Теперь пользователь может начать чат с ботом, нажав на иконку Bing,

В плане дизайна Windows 12 будет еще больше похожа на MacOS

В октябре 2022 года Microsoft показала скриншот с прототипом следующей версии Windows. И она, судя по всему, будет очень похожа на macOS от Apple.

Наиболее заметным является то, что интерфейс стал лучше оптимизирован для сенсорного ввода, а панель задач выполнена в формате "острова" с отступами от краев экрана. Другие значки, такие как батарея, подключение или часы, переместили вверх вместе с отчетом о погоде.

Официальный анонс Windows 12 ожидается примерно в то же время, когда Intel выпустит процессоры 14-го поколения – предположительно, это произойдет во второй половине 2024 года. Напомним, релиз актуальной Windows 11 состоялся в октябре 2021 года.

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