Православный праздник сегодня - навечерие Рождества Христова.

24 декабря по новому церковному стилю отмечают Сочельник - день перед Рождеством. Он издавна считается особым и его стараются провести в кругу семьи, соблюдая определенные традиции и запреты. О них, приметах погоды и какой сегодня церковный праздник в старом календаре, рассказываем далее.

Что за праздник сегодня церковный по новому календарю

24 декабря (6 января - дата праздника в старом календаре) в православной церкви отмечают навечерие Рождества - Сочельник. Согласно Священному Писанию, более двух тысяч лет назад в эту ночь на небе засияла Вифлеемская звезда - она возвестила миру о рождении Спасителя.

В честь навечерия Рождества в храмах совершается особое богослужение, а дома верующие готовят 12 постных блюд по числу апостолов. Главными на праздничном столе считаются кутья и узвар из сухофруктов. Кутья, или сочиво, - это постная каша из пшеницы, ячменя, реже риса или пшена, с добавлением мака, орехов, изюма и меда. Считается, что само название "сочельник" произошло именно от слова "сочиво".

Видео дня

С Рождественского сочельника начинаются Святки - это праздничный период, который продолжается до Крещенского сочельника 5 января по новому календарю.

***

Кого из святых почитают в этот день: преподобномученицу Евгению и мучеников Прота, Якинфа, Клавдию, преподобного Николая, монаха, а также преподобного Кукшу Одесского.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

25 декабря верующие, которые придерживаются прежнего церковного календаря, чтят память преподобного Никона Печерского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и запретах этой даты.

О чем просят в молитвах 24 декабря, что нельзя делать сегодня

В Сочельник обращаются с молитвами к Богу о милости, мире в семье и благополучии. Это время примирения, поэтому очень важно простить старые обиды и настроиться на добрые мысли.

В народе праздник называют Святвечер, Коляда. После появления первой звезды традиционно собираются за праздничным столом. Как уже говорили, обязательными на нем считаются кутья (или сочиво) и узвар из сухофруктов. Кроме этого, готовят постный борщ, вареники, овощные блюда, рыбу, кисели и пряники. Важно попробовать каждое блюдо - говорят, что тогда в доме в течение года не будет нужды. По обычаю, часть еды нужно раздать нуждающимся.

После семейного ужина в некоторых регионах Украины молодежь идет колядовать: славить в колядках Христа и желать хозяевам здоровья, достатка и счастья.

Сегодня Церковь, как и в любой другой праздник, не одобряет ссор, сквернословия, зависти, жадности и мести. Строго запрещено отказывать в помощи, предаваться лени и праздности. До появления первой рождественской звезды продолжается строгий пост, поэтому постящиеся стараются воздерживаться от еды.

По народным поверьям, в Сочельник нельзя:

заниматься тяжелым физическим трудом;

шить, вязать, вышивать;

подметать пол и выносить мусор - можно "вымести" из дома удачу и достаток.

Нельзя прогонять колядников - отказ может обернуться проблемами со здоровьем и финансами. И, напротив, гостеприимство в Сочельник обещает благополучие и защиту дома на весь год.

Приметы 24 декабря

По приметам дня можно узнать о погоде и будущем урожае:

день ясный сегодня - к богатому лету и хорошему урожаю;

проталины на снегу - будет урожай гречки;

далеко слышен шум поезда - к скорому потеплению;

вороны вечером беспокоятся - будет буря или сильный ветер;

белки собрались в одном дупле - к сильным холодам.

В старину говорили, что с этого дня зима идет к морозам, а солнце - к лету.

Вас также могут заинтересовать новости: