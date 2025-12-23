Осадков в столице не ожидается.

На Сочельник, 24 декабря, в Киеве установится морозная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение суток температура в столице будет в пределах -5°...-7°. Будет облачно с проясненими, осадков не ожидается.

Атмосферное давление в норме и даже выше, 757-763 мм ртутного столба. Ветер ожидается со скоростью 5-10 м/с, что еще больше усилит ощущение холода.

Погода 24 декабря - прогноз на Сочельник

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -6°, днем -2°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -2°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -2°.

В Тернополе 24 декабря ночью будет -6°, днем -2°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -2°.

В Ивано-Франковске будет облачно, ночью -5°, днем -2°, снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - облачно, ночью -5°, днем -2°, снег.

В Виннице завтра будет -6°...-2°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду ночью будет -8°, днем -2°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -10°...-2°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодняа будет ночью -6°, днем -2°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем -2°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -8°...-2°.

В Одессе 24 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +4°.

В Херсоне в среду ночью будет -1°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет --11°, а днем -2°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем -2°.

В Днепре температура ночью будет -6°, днем 0°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -1°...+4°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -2°, днем -6°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью -2°, днем -6°.

