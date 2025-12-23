На Сочельник, 24 декабря, в Киеве установится морозная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение суток температура в столице будет в пределах -5°...-7°. Будет облачно с проясненими, осадков не ожидается.
Атмосферное давление в норме и даже выше, 757-763 мм ртутного столба. Ветер ожидается со скоростью 5-10 м/с, что еще больше усилит ощущение холода.
Погода 24 декабря - прогноз на Сочельник
Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -6°, днем -2°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -2°.
В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -2°.
В Тернополе 24 декабря ночью будет -6°, днем -2°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -2°.
В Ивано-Франковске будет облачно, ночью -5°, днем -2°, снег.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +4°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в среду - облачно, ночью -5°, днем -2°, снег.
В Виннице завтра будет -6°...-2°, облачно с прояснениями.
В Житомире в среду ночью будет -8°, днем -2°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут -10°...-2°, облачно с прояснениями.
В Черкассах сегодняа будет ночью -6°, днем -2°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем -2°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -8°...-2°.
В Одессе 24 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +4°.
В Херсоне в среду ночью будет -1°, днем +4°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.
В Запорожье температура ночью -3°, днем +4°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет --11°, а днем -2°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем -2°.
В Днепре температура ночью будет -6°, днем 0°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -1°...+4°.
В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -2°, днем -6°.
В Северодонецке - ясно, температура ночью -2°, днем -6°.