В настоящее время ничто не свидетельствует о том, что Путин умерил свои имперские амбиции, поэтому любые усилия по установлению прочного мира должны быть твердо основаны на этой отрезвляющей реальности.

Исходя из границ Российской империи на момент ее расцвета, потенциальными целями сегодняшней РФ могут быть Финляндия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан и страны Центральной Азии.

Как пишет издание Atlantic Council, это не полный список стран. В него можно включить многие бывшие советские государства, составлявшие Восточный блок во второй половине ХХ века.

Чего хочет Путин

Издание написало, что российский диктатор Владимир Путин снова дал понять, что его экспансионистские аппетиты вообще не удовлетворены.

В частности, в обращении к минобороны 17 декабря Путин заявил, что максималистские цели его вторжения в Украину будут достигнуты "безоговорочно", и представил войну как крестовый поход за прекращение постсоветского отступления России.

"Наиболее прямолинейная интерпретация этих комментариев Путина предполагает, что он имел в виду часть Донбасса, которая остается под контролем Украины", - написало издание.

Журналисты отметили, что эта небольшая, но хорошо укрепленная и стратегически важная земля, сейчас находится в центре переговоров и была названа Кремлем ценой за прекращение огня.

Запад начал прозревать

С учетом продолжающейся войны Путина против Украины, многие на Западе начинают все серьезнее относиться к имперским амбициям Путина. В частности, оценки американской разведки подтверждают, что диктатор не отказался от целей по захвату всей Украины и возвращению частей Европы, некогда принадлежавших СССР.

"Европейцы в этом убеждены. Поляки абсолютно в этом убеждены. Страны Балтии считают себя первыми", - говорится в отчете разведки.

Однако скептики сомневаются в способности Путина вести войну против Запада и указывают на провалы его армии в Украине как на доказательство военных ограничений.

"Это утешительно, но опасно вводит в заблуждение", - констатировало издание.

В действительности, отсутствие прогресса России в Украине не является признаком какой-либо фундаментальной слабости - это свидетельствует о невероятной силе и ошеломляющих жертвах украинского народа.

"Однако выдающееся сопротивление Украины, несмотря на подавляющее превосходство противника, не может продолжаться бесконечно и не должно восприниматься как должное. Если Украина падет, Европа столкнется с вызовом, к которому она не готова", - подчеркнуло издание.

Что может побудить Путина к действиям

Путина может подтолкнуть к действиям нынешний геополитический климат, который предоставляет уникальную возможность продвинуть имперскую повестку дня РФ. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом вызвало радикальный сдвиг в политике США в отношении войны в Украине и более широкой защиты Европы.

"Вызовет ли нападение России на страны Балтии ответные действия США в соответствии со ст. 5 НАТО? Учитывая позицию Трампа по НАТО и двойственное отношение его администрации к Европе, некоторые считают, что это больше нельзя воспринимать как должное", - написало издание.

Европа окажется "беззубой" перед РФ

Европа в одиночку пока не в состоянии защитить себя от России. После десятилетий упадка оборонного сектора эффективное перевооружение займет годы. Европейские лидеры также не смогли показать ту коллективную политическую волю, которая необходима для сдерживания Кремля.

Издание отметило, что провал в достижении соглашения об использовании замороженных российских активов на пользу Украины стал последним в длинной череде уступок, которые свидетельствуют о хроническом разобщении Европы и парализующем страхе перед РФ.

"Есть много веских причин, по которым Путин может не спешить с расширением войны, но опасения по поводу потенциально решающего ответа Европы к ним не относятся", - отметило издание.

Журналисты отметили, что в своем стремлении занять место в истории среди величайших правителей России Путин давно перешел точку невозврата и поэтому он не отступит от этой цели ради ослабления санкций или незначительных территориальных уступок.

"Любые усилия по установлению прочного мира должны быть твердо основаны на этой отрезвляющей реальности. Мир возможен, но только если давление на Путина усилится до такой степени, что он начнет опасаться поражения в Украине и потенциального краха на внутреннем фронте", - констатировало издание.

Переговоры об окончании войны: новости

Переговоры об окончании войны РФ против Украины продолжаются, однако камнем преткновения стал Донбасс, над которым Путин хочет установить полный контроль.

Вчера министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль высказал мнение, что на переговорах Украина может согласиться на уступки в рамках мирного соглашения. Однако это может произойти только тогда, когда США дадут стране надежные гарантии безопасности.

