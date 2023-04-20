Пока обе функции находятся в статусе "беты" и появятся в релизной сборке ближе к лету.

Как известно, "Панель задач" в Windows 11 претерпела серьезных изменений – фактически, она была перестроена с нуля. Из-за этого в новой ОС все это время отсутствовали некоторые классические функции, которые Microsoft вернула по просьбе пользователей с последним апдейтом.

Оба грядущих нововведения относятся к группировке приложений на панели задач, пишет профильный портал Windows Latest. Они появились в свежей Dev-версии Windows 11 под номером 25346.

Первая функция позволяет включить отображение названий программ, а не только их значков. Это поможет пользователю лучше ориентироваться в списке свернутых окон и избегать путаницы с мелкими иконками, которые могут выглядеть одинаково, особенно на небольших экранах.

Видео дня

Второе нововведение связано с первым – оно позволяет не скрывать эти названия даже в том случае, если значков на панели задачи слишком много. До удаления эта функция была доступна в меню настройки "Группировать кнопки на панели задач".

Упомянутые нововведения должны появиться в стабильной версии Windows 11 с выходом апдейта Windows 11 Moment 3. Предположительно, это случится в мае-июне.

С ближайшим апдейтом в Windows 11 также изменят режим работы кнопки Print Screen, которое было стандартным в течение 30 лет. Теперь ее нажатие вызывает новое приложение "Ножницы" (Snipping Tool), вместо того, чтобы автоматически скриншотить весь экран.

А еще на днях вышла уникальная версия Windows 11, которую можно легко запустить без установки на диск. При этом работает она даже на несовместимых ПК, так как проверки наличия TPM 2.0 здесь нет.

Вас также могут заинтересовать новости: