Грабовское на Сумщине перешло под контроль оккупантов, - DeepState

Село Грабовское Сумской области перешло под контроль российских оккупационных войск.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState. Официального подтверждения этой информации сейчас нет.

Авторы проекта также обновили карту, и теперь Северск Донецкой области обозначен как оккупированная территория. Ранее Генштаб ВСУ заявил об отходе Сил обороны из города.

Что касается общей ситуации на фронте, то, по данным Генштаба, по состоянию на 22:00 23 декабря на передовой было зафиксировано 110 боевых столкновений с противником. Наиболее активным враг был на Покровском направлении, где совершил 29 атак. Отмечается, что оккупанты понесли значительные потери.

"По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 62 оккупанта и ранили 24; уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов, три единицы автомобильного транспорта и две артиллерийские системы; поразили танк, четыре единицы автомобильной техники, артиллерийскую систему и 11 укрытий личного состава противника", – говорится в сообщении.

16 раз враг штурмовал позиции украинских войск на Константиновском направлении. Еще 14 атак Силы обороны отбили на Гуляйпольском направлении.

Война в Украине: ситуация вокруг Грабовского

Несколько дней назад в СМИ сообщили, что российские захватчики зашли в приграничное село Грабовское Сумской области и вывезли оттуда десятки местных жителей. Ранее они отказывались от эвакуации.

Депутат Сумского районного совета Владимир Бицак говорит, что похищенных гражданских могли отвезти в российский Белгород. По его словам, есть неподтвержденная информация о жертвах среди тех, кто отказывался ехать в РФ.

Комментируя ситуацию вокруг Грабовского, спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что в село зашло около сотни оккупантов. Он добавил, что захватчики закрепляются в южной части Грабовского, но их оттуда выбивают.

