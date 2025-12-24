Современные устройства все чаще отказываются от отдельных блоков питания, полагаясь исключительно на USB-C.

Кабель USB-C (или Type-C) сегодня способен на куда большее, чем просто зарядка телефона или передача данных. Благодаря стандарту Power Delivery он может передавать десятки ватт энергии, превращаясь в универсальный источник питания для самых разных гаджетов.

Как отмечают эксперты How-To Geek, современные устройства все чаще отказываются от отдельных блоков питания, полагаясь исключительно на USB-C – и иногда это выглядит довольно неожиданно.

Портативные мониторы

Видео дня

Портативные мониторы имеют самые разные применения – от экономии места на столе до превращения ноутбука в мультимониторную систему.

Хотя некоторые портативные мониторы оснащены встроенными батареями, многие получают питание напрямую через USB-C – подключаясь к ноутбуку, планшету или даже пауэрбанку.

Паяльники

Компактные паяльники для ремонта электроники способны работать от 20–30 Вт, получаемых через USB. Такие устройства быстро нагреваются, и идеально подходят для ремонта в местах, где нет доступа к розетке.

AA и AAA батарейки

Еще одно нестандартное применение – зарядка и питание батареек формата AA и AAA.

Специальные зарядные устройства получают энергию через USB-C, позволяя отказаться от громоздких блоков питания и использовать один универсальный кабель для всех задач.

Плазменные дуговые зажигалки

Плазменные зажигалки, которые используют электричество для создания дуги между двумя электродами вместо пламени, тоже все чаще переходят на USB-C.

Они не требуют газа или топлива, заряжаются от любого совместимого адаптера и считаются более практичной и экологичной альтернативой классическим зажигалкам.

Портативные кофеварки

На рынке появляются и компактные кофейные аксессуары, а также устройства для нагрева воды, способные работать от USB Type-C. При наличии мощного адаптера или пауэрбанка такие девайсы позволяют приготовить напиток или подогреть воду вдали от электросети.

При этом эксперты подчеркивают, что не каждый USB-C-кабель подходит для питания мощных устройств. Для безопасной работы нужны кабели и адаптеры с поддержкой Power Delivery и достаточной пропускной способностью.

Ранее эксперты собрали пять устройств, совместимых с USB-C портом вашего телефона, о которых мы не знали – от накопителей до игровых контроллеров.

А УНИАН рассказывал, что за разъем USB-B и почему некоторой технике без него никуда. Хотя сегодня в основном используются USB-A и USB-C, USB-B все еще актуален, просто он не так популярен.

Вас также могут заинтересовать новости: