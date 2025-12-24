Что можно подключить через USB Type-C: пять необычных устройств / фото HowToGeek

Кабель USB-C (или Type-C) сегодня способен на куда большее, чем просто зарядка телефона или передача данных. Благодаря стандарту Power Delivery он может передавать десятки ватт энергии, превращаясь в универсальный источник питания для самых разных гаджетов.

Как отмечают эксперты How-To Geek, современные устройства все чаще отказываются от отдельных блоков питания, полагаясь исключительно на USB-C – и иногда это выглядит довольно неожиданно.

Портативные мониторы

Видео дня
фото HowToGeek

Портативные мониторы имеют самые разные применения – от экономии места на столе до превращения ноутбука в мультимониторную систему.

Хотя некоторые портативные мониторы оснащены встроенными батареями, многие получают питание напрямую через USB-C – подключаясь к ноутбуку, планшету или даже пауэрбанку.

Паяльники

фото HowToGeek

Компактные паяльники для ремонта электроники способны работать от 20–30 Вт, получаемых через USB. Такие устройства быстро нагреваются, и идеально подходят для ремонта в местах, где нет доступа к розетке.

AA и AAA батарейки

фото HowToGeek

Еще одно нестандартное применение – зарядка и питание батареек формата AA и AAA.

Специальные зарядные устройства получают энергию через USB-C, позволяя отказаться от громоздких блоков питания и использовать один универсальный кабель для всех задач.

Плазменные дуговые зажигалки

фото HowToGeek

Плазменные зажигалки, которые используют электричество для создания дуги между двумя электродами вместо пламени, тоже все чаще переходят на USB-C.

Они не требуют газа или топлива, заряжаются от любого совместимого адаптера и считаются более практичной и экологичной альтернативой классическим зажигалкам.

Портативные кофеварки

фото HowToGeek

На рынке появляются и компактные кофейные аксессуары, а также устройства для нагрева воды, способные работать от USB Type-C. При наличии мощного адаптера или пауэрбанка такие девайсы позволяют приготовить напиток или подогреть воду вдали от электросети.

При этом эксперты подчеркивают, что не каждый USB-C-кабель подходит для питания мощных устройств. Для безопасной работы нужны кабели и адаптеры с поддержкой Power Delivery и достаточной пропускной способностью.

Ранее эксперты собрали пять устройств, совместимых с USB-C портом вашего телефона, о которых мы не знали – от накопителей до игровых контроллеров.

А УНИАН рассказывал, что за разъем USB-B и почему некоторой технике без него никуда. Хотя сегодня в основном используются USB-A и USB-C, USB-B все еще актуален, просто он не так популярен. 

Вас также могут заинтересовать новости: