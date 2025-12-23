Россия начала эвакуировать семьи дипломатов из Венесуэлы из-за угрозы со стороны США, - СМИ

В МИД России заявили, что не планируют эвакуировать посольство в Венесуэле, но не отрицают факт вывоза семей дипломатов.

Москва оценивает ситуацию в Каракасе, столице Венесуэлы как "очень мрачную" после того, как США объявили морскую блокаду и развернули военные корабли, сообщает The Times.

Издание отмечает, что Россия начала эвакуировать семьи российских дипломатов из Венесуэлы, поскольку Вашингтон усиливает военное давление на президента этой страны Николаса Мадуро.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на представителя европейской разведки, который общался с изданием анонимно, Россия оценивает ситуацию в Каракасе "очень мрачно".

При этом, издание отмечает, что министерство иностранных дел России опровергло эту информацию, назвав ее "ложью" и "западной провокацией".

Хотя в России и заявили, что их посольство не эвакуируют, но и не ответили на вопрос о том, вывозятся ли жены и дети дипломатов.

Президент США Дональд Трамп призвал Мадуро и его правительство уйти в отставку.

"Если он хочет что-то сделать, если он будет играть жестко, это будет последний раз, когда он сможет играть жестко", - сказал глава Белого дома в понедельник, 22 декабря.

Также Трамп приказал установить морскую блокаду нефтеналивных танкеров, входящих или выходящих из Венесуэлы. По данным издания, в настоящее время США захватили два танкера у берегов Венесуэлы и преследуют третий.

Издание поделилось, что на прошлой неделе Россия предупредила Трампа, что любое военное вмешательство США в Венесуэле будет "роковой ошибкой". В Москве добавили, что это может иметь "непредсказуемые последствия для всего западного полушария".

В статье указывается, что несмотря на сильную риторику прокремлевских сторонников жесткой линии, нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин готов принять решительные меры для защиты Мадуро.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил в понедельник, 22 декабря, что имел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и тот выразил поддержку Москвы Венесуэле.

Издание рассказало, что Россия и Венесуэла подписали стратегическое партнерство во время визита Мадуро в Москву, который состоялся в мае этого года. Оно обязывает обе страны к "военно-техническому" сотрудничеству, но не включает пакт о взаимной обороне.

В статье приводятся данные, что более 100 человек погибли в результате военных ударов США по судам, которые подозревались в контрабанде наркотиков в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана.

Когда американские военные открыли огонь по одному из судов, двое членов экипажа держались за борт своего горящего корабля. По словам юридических экспертов, это нападение может быть военным преступлением и удары США являются незаконными.

Напряженные отношения между США и Венесуэлой: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Россия и Китай выразили поддержку Венесуэле. Министерство иностранных дел Китая выпустило заявление о том, что захват судов другой страны является серьезным нарушением международного права после того, как был захвачен танкер с венесуэльской нефтью, который направлялся в Китай. В МИД РФ выразили "глубокую обеспокоенность эскалацией действий Вашингтона".

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла забрала права США на нефть и они хотят их вернуть. По данным издания Politico, администрация Трампа в частном порядке поинтересовалась у американских нефтяных компаний, готовы ли они вернуться в Венесуэлу, если Мадуро не будет у власти. Однако, как отмечает издание, ни одна из них не выразила заинтересованности в работе в Венесуэле.

