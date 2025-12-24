Сейчас масштаб загрязнения и его происхождение устанавливаются.

На пляжах Одессы зафиксированы вероятно нефтяные пятна и мертвые птицы. Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак.

"Ситуация на побережье. В районе пляжей Дельфин и Ланжерон обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибшие птицы", - заявил чиновник.

По его словам, сейчас размер пятен и происхождение устанавливаются. Ситуацию проверяют соответствующие службы. Как отметил Лысак, на место уже выехали специалисты экологической инспекции, коммунального предприятия "Побережье", коммунального учреждения "Спасательная-водолазная станция" и Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.

После получения выводов специалистов, добавил глава МВА, будет предоставлена дополнительная информация по этому событию.

Авария российских танкеров в Черном море - подробности

Как писал УНИАН, 15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате произошел разлив нефтепродуктов, загрязнение фиксировали на побережьях Анапы в Краснодарском крае РФ и Керченского полуострова и в Одесской области. Тогда погибло очень много водоплавающих птиц, млекопитающие и тому подобное.

В октябре 2025 года руководитель общественной организации "Зеленый Лист", химик, биолог Владислав Балинский рассказал, что танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" продолжают отравлять Черное море, в частности зафиксирована очередная утечка мазута из обломков этих судов. По его словам, за 10 месяцев российские власти так и не провели герметизацию корпусов под водой - утечки продолжаются и даже усилились с приходом осенних штормов.

