Исторически Иисус из Назарета был еврейским проповедником и религиозным лидером первого века. Во многих странах он считается Богом-Сыном, ставшим человеком, и долгожданным Мессией, о котором предсказывали в Еврейской Библии. Последняя часть принесла ему имя "Христос".

По всему миру 25 декабря христиане празднуют рождение Иисуса. Более того, современный календарь отсчитывает годы именно от года его рождения. Но действительно ли он родился в этот день? Ресурс IFL Science рассказал, что по этому поводу говорят ученые.

В целом, нет достаточно свидетельств того времени, чтобы точно определить дату рождения Иисуса. Но и традиционная точка зрения о 25 декабря тоже не имеет под собой доказательств.

"Во-первых, не существовало такого понятия, как "нулевой год". Но даже если бы он существовал, Иисус не родился в то время. Канонические евангелия от Матфея и Луки, написанные через целое поколение после жизни Иисуса, дают некоторую историческую связь, но они не согласуются между собой. Матфей упоминает, что рождение произошло во времена Ирода Великого. Лука говорит, что рождение произошло во время переписи населения, проведенной римским наместником Сирии Квиринием (Кирением)", – говорится в материале.

Перепись населения состоялась в 6 году нашей эры. Однако Ирод умер по меньшей мере за 7 лет до этого, а то и за 10. В годы до нашей эры проводились и другие переписи населения. Ученые склонны считать связь с Иродом более вероятной, чем другие, поэтому более реалистичным, как правило, считается год рождения между 6 и 4 годами до н. э.

В свою очередь, теория, основанная на Вифлеемской звезде, предполагает, что знак на небе на самом деле был кометой. Тогда Иисус родился бы 5 года до н. э.

Почему Рождество празднуют именно 25 декабря

В течение первых веков христианства верующие не праздновали Рождество. Пасху, а затем и Богоявление начали праздновать только во II веке н. э. Самое первое известное упоминание о рождении Иисуса Христа 25 декабря датируется III веком н. э. Оно принадлежит Ипполиту Римскому. Потребовалось несколько десятилетий, чтобы праздник, известный как Рождество, стал частью христианской традиции.

Ученые годами спорят, действительно ли Иисус родился 25 декабря или в другой день года. Зима и весна кажутся самыми вероятными сезонами, но в канонических (да и неканонических) евангелиях нет никаких доказательств.

"С 1200-х годов люди заметили связь между 25 декабря и римским праздником Sol Invictus, непобедимого Солнца, который отмечал время сразу после солнцестояния, когда дни начинают становиться длиннее. Полное название праздника – Dies Natalis Solis Invicti, что с латыни переводится как "День рождения непобедимого Солнца". "Natale" – это то, как итальянцы до сих пор называют Рождество", – отметили авторы.

Что должно быть на столе на Рождество

Ранее мы рассказывали о традиционном украинском меню на Рождество. Обычно готовят постный стол, который должен состоять из 12 блюд.

Обязательно на столе должна быть кутья и узвар. Из мясных блюд можно приготовить домашние колбасы, буженину, ветчину, кровянку, варят холодец и жаркое.

Из овощей и солений можете выбрать квашеную капусту, огурцы, помидоры и тому подобное.

