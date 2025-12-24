Всего за сутки оккупанты нанесли 704 удара по 27 населенным пунктам Запорожской области.

Ночью россияне направили КАБы на Запорожье. Есть разрушения в жилой застройке, а также пострадавшие среди местных, сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

"По меньшей мере три вражеских удара нанесены по областному центру. Поврежден жилой дом", - написал он.

Он добавил, что ранения получили три человека - 46-летний мужчина и две женщины, 75 и 35 лет. Им оказали помощь медики.

Авиабомбы повредили многоквартирный жилой дом, в некоторых квартирах выбиты окна, посечены балконы. Также в результате атаки загорелись гаражи и припаркованные автомобили.

Удары по Запорожью

Также глава ОВА рассказал об обстрелах врагом Запорожской области. По его информации в течение суток оккупанты нанесли 704 удара по 27 населенным пунктам области.

В частности, нанесли 17 авиаударов по областному центру и городам региона, 408 раз атаковали населенные пункты дронами (преимущественно FPV), 4 раза обстреливали из РСЗО Гуляйполе, Варваровку и Новоандреевку, а также нанесли 275 артиллерийских ударов.

От жителей поступило 41 сообщение о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Массированная атака 23 декабря

Напомним, что накануне Россия массово атаковала Украину ракетами и дронами. По данным ПС, противник применил ударные БпЛА, ракеты воздушного и наземного базирования. Оккупанты запустили 635 БпЛА, 3 аэробаллистические ракеты "Кинжал" и 35 крылатых ракет Х-101, Искандер-К.

Под атакой преимущественно были объекты энергетической инфраструктуры. В Минэнерго сообщили, что без электричества остались Ровенская, Тернопольская и Хмельницкая области.

