Научно доказано, что этот продукт оказывает положительное влияние на здоровье.

Оливковое - одно из самых распространенных масел в мире. Его ценят за насыщенный вкус и пользу для здоровья. Что касается последнего, то в этом продукте содержится целый набор антиоксидантов и растительных соединений, которые оказывают положительное влияние на организм, пишет Eatingwell.

"Оливковое масло содержит такие растительные соединения, как олеиновая кислота, пальмитиновая кислота, линолевая кислота и стериновая кислота. Также в нем есть фенольные соединения: фитостеролы, токоферолы, лигнаны и флавоноиды", - рассказала диетолог Мэнди Энрайт.

В разных странах люди вводят оливковое масло в свой ежедневный рацион и, как свидетельствуют данные, получают благодаря этому продукту положительные изменения в организме. Чем же полезно это масло?

1. Может защитить сердце

Одним из важных преимуществ оливкового масла является его высокое содержание мононенасыщенных жиров, а именно олеиновой кислоты, которая согласно исследованию, опубликованному на Frontiers, помогает уменьшить воспаление и может положительно влиять на уровень холестерина в крови, тем самым поддерживая здоровье сердца.

Проведенное в Испании исследование, которое впоследствии вышло в издании The New England Journal of Medicine, изучало влияние средиземноморской диеты с высоким содержанием оливкового масла первого отжима или орехов, на людей со значительным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты продемонстрировали существенное снижение частоты серьезных заболеваний, таких как инфаркт и инсульт, среди участников, которые придерживались этой диеты.

Другое исследование, опубликованное на страницах Aha Asa journals, показало, что это масло может помочь уменьшить прогрессирование атеросклероза, накопление жиров и других веществ в стенках артерий, которые блокируют надлежащий кровоток.

2. Может поддерживать здоровье костей

Оливковое масло может положительно повлиять на здоровье костей благодаря полифенолам - антиоксидантным соединениям, которые могут способствовать образованию костной ткани и снижать риск ее потери. Эти эффекты особенно актуальны для людей с риском остеопороза - состояния, характеризующегося хрупкостью и ломкостью костей.

3. Может уменьшить воспаление

Воспаление - естественная реакция организма, когда что-то идет не так. Однако длительное воспаление может перейти в хроническое и увеличить риск сердечных заболеваний, диабета второго типа, аллергии. Различные компоненты оливкового масла - олеокантал, олеацеин, олеиновая кислота и олеуропеин - могут помочь обуздать воспаление, снижая уровень различных его маркеров, таких как С-реактивный белок и интерлейкин-6.

4. Может предотвратить когнитивный спад

Как источник мононенасыщенных жиров и антиоксидантов - витамина Е и полифенолов - оливковое масло может помочь уменьшить воспаление и оксидативный стресс, которые вызывают нейродегенеративные заболевания. Исследования показали, что этот продукт снижает риск болезни Альцгеймера и связанной с ней деменции.

Кроме того, оливковое масло может уменьшить риск смертельной деменции. Одно исследование показало, что те, кто потреблял более половины столовой ложки оливкового масла ежедневно, имели на 28% более низкий риск смерти от деменции по сравнению с теми, кто никогда не употреблял его или употреблял редко.

5. Может защитить от остеоартрита

Оливковое масло может сохранить смазку суставов и защитить от остеоартрита благодаря своим противовоспалительным свойствам, говорит Энрайт.

Она уточнила, что большинство изучали роль оливкового масла для здоровья суставов на мышах и крысах, поэтому нужны более качественные исследования, чтобы подтвердить эту связь.

Для всех ли безопасно оливковое масло

Хотя оливковое масло в целом безопасно при умеренном употреблении для большинства людей, если его есть много, это может привести к увеличению веса из-за высокой калорийности. У некоторых могут возникать легкие проблемы с пищеварением, например, частый стул или аллергические реакции, хотя эти случаи случаются редко.

Ранее УНИАН рассказывал, какой продукт полезнее для здоровья - оливковое масло или авокадо. Отмечалось, что оба масла являются источником полезных для сердца мононенасыщенных жиров, однако они имеют различия. В частности, оливковое масло содержит полифенолы - мощные антиоксиданты с противовоспалительными свойствами, а масло авокадо содержит немного больше полиненасыщенных жиров и лучше способствует усвоению жирорастворимых витаминов.

