Несмотря на его высокую стоимость, эксперты обнаружили в этом автомобиле некоторые проблемы.

Если вы ищете роскошный внедорожник, то, вероятно, вы имеете высокий бюджет. Однако прежде чем потратить эти деньги, важно знать, какой автомобиль лучше выбрать. Consumer Reports считает, что водителям стоит держаться подальше от модели 2026 Tonale (бренд Alfa Romeo), передает Slashgear.

"Consumer Reports провело исчерпывающее исследование, которое определило Alfa Romeo Tonale как неудачный выбор. CR оценило Tonale и другие SUV из своего списка путем тщательных дорожных испытаний в реальных условиях. CR также собрал данные с помощью внутренней системы опроса, чтобы определить производительность и надежность", - отметили в публикации.

По словам экспертов, такой автомобиль имел неравномерную подачу мощности и не обеспечивал самую плавную езду. Несмотря на то, что Tonale поражал своей скоростью, это было одним из немногих положительных моментов с точки зрения производительности.

"Были также проблемы с шумной кабиной SUV, а в салоне было больше пластика, чем ожидалось. Кроме того, сенсорная система Tonale была не очень удобной для пользователя, что затрудняло навигацию", - объяснили в Slashgear.

Поэтому если вы ищете хороший автомобиль, который бы был намного лучше Tonale, то Consumer Reports советует BMW X1, который имеет значительно более высокие оценки, чем Alfa Romeo в категории роскошных субкомпактных SUV 2026 года.

"X1, который считается идеальным автомобилем для новых владельцев SUV, имеет отличную управляемость и лучшую топливную экономичность, но несколько жесткую езду. Интерьер был на шаг выше Tonale благодаря более высококлассному дизайну и удобным сиденьям", - заверили в издании.

Другие советы автоэкспертов

