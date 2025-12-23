Этот самолет мог обнаружить подводный дрон "Sub Sea Baby" во время его движения к цели.

Перед подрывом подводной лодки в Новороссийске Служба безопасности Украины поразила морской самолет-разведчик Ил-38Н, который мог помешать операции. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, раскрыв ранее неизвестные детали подготовки к подрыву российской подводной лодки в порту Новороссийск.

Отмечается, что одним из ключевых этапов этой спецоперации стало выведение из строя российского противолодочного самолета.

"При подготовке к удару по подводной лодке сотрудники 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ поразили модернизированный самолет-разведчик Ил-38Н ("Sea Dragon") на авиабазе Ейск. Это воздушное судно предназначено для морской разведки, поиска подводных лодок, контроля акваторий, установки минных заграждений и нанесения торпедных ударов. Пораженный борт активно противодействовал работе морских дронов СБУ", - отмечают в украинской спецслужбе.

В СБУ добавляют, что в Черном море россияне имели только одно воздушное судно этого класса, способное обнаружить подводный дрон "Sub Sea Baby" во время его движения к цели.

"Вывод этого противолодочного самолета из строя обеспечил успешное выполнение основной части спецоперации - подрыв субмарины класса "Варшавянка", - говорится в сообщении.

Для поражения Ил-38Н СБУ применила современный дрон с боевой частью надземного подрыва, оснащенной двумя тысячами поражающих элементов, направленных вниз. Подрыв произошел непосредственно над отсеком с основным оборудованием и радарами, а также повредил двигатель.

СБУ также обнародовала кадры успешной атаки на российский самолет, которые наглядно демонстрируют реальный уровень защищенности вражеских стратегических объектов, что существенно отличается от внутренних отчетов и публичных заявлений министерства обороны РФ.

Подрыв подводной лодки в Новороссийске - что известно

Как сообщал УНИАН, СБУ совместно с ВМС ВСУ провели успешную атаку подводным дроном Sub Sea Baby по субмарине РФ в Новороссийске.

Аналитики военного портала Defense Express отмечают, что это не только исторический прецедент, но и очередной этап в ослаблении возможностей РФ в Черном море, где сейчас остается две подводные лодки с "Калибрами".

Они отмечали, что подводный дрон поразил и фактически вывел из строя подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка" в бухте Новороссийска. Это первый в мировой истории подтвержденный случай успешной атаки подводного дрона по субмарине - и сразу с критическим результатом.

