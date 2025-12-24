24 декабря есть два важных праздника в нашей стране - профессиональный и православный.

24 декабря - важная дата для верующих, поскольку сегодня наступает канун одного из самых значимых церковных торжеств. Также есть один профессиональный праздник сегодня в Украине. От наших предков до настоящего времени сохранилось большое количество интересных обычаев этой даты.

Какой сегодня праздник церковный

Православные и католики всего мира отмечают Сочельник, последний день перед Рождеством. По новому стилю он наступает именно в сегодняшнюю дату. Если же обратиться к старому календарю, праздник 24 декабря посвящался святому отшельнику Никону Печерскому.

Какой сегодня праздник в мире

Как уже упоминалось ранее, в большинстве христианских стран сегодня празднуется Сочельник. В честь праздника люди ходят на шопинг, украшают дома и собираются с родными за семейным ужином. В Европе открывают рождественские ярмарки, а в Америке ждут подарков от Санта-Клауса.

Также есть некоторые международные праздники сегодня: День гоголь-моголя, День покупок в последнюю минуту, Ниттель Нахт.

Какой сегодня праздник в Украине

24 декабря родились такие выдающиеся украинцы: писатель Спиридон Черкасенко, физик-ядерщик Антон Вальтер, композитор Константин Данькевич, политик Вячеслав Черновол и военнослужащий ВСУ, Герой Украины Алексей Сенюк.

В государственном календаре сегодня праздник День работников архивов или День архивариуса. С ним поздравляют людей, которые работают с документами, оцифровывают их и отвечают за сохранность бумаг.

Какой сегодня праздник в народе

По погоде в зимние праздники приметы позволяют определить, каким будет следующий год:

если на небе много звезд, то скот станет плодовитым;

идет снег - хорошо уродятся ягоды;

если ударил мороз, то семья будет дружной;

земля замерзла - в будущем году будет плодородной.

Наши предки на Святвечер готовили 12 постных блюд, которые начинали есть только после появления первой звезды на небе. На столе обязательно стояла кутья, которую должны были попробовать все члены семьи. За ужином украинцы чествовали умерших, а часть трапезы оставляли для крестных.

Дети и подростки в праздник сегодня поют колядки и ходят к соседям. За хорошее исполнение песни хозяева дают угощение. Молодые девушки в ночь перед Рождеством гадают на любовь и будущее.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит в этот светлый день держать в голове плохие мысли, концентрироваться на обидах, ссориться с близкими. Вспоминая, какой сегодня церковный праздник, важно учесть запреты на Сочельник. Нельзя работать, есть мясную пищу и злоупотреблять алкоголем.

