США пытаются понять, на что максимально готова пойти РФ, - посол США при НАТО

Уитакер отметил, что Россия является единственной стороной, которая не заявила об обеспокоенности количеством потерь.

Вашингтон пытается понять, на что Россия готова пойти ради завершения войны в Украине, сообщил в интервью Fox News посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

Он рассказал, что сейчас на столе лежат четыре документа, которые обсуждаются в режиме реального времени.

"Это мирный план из 20 пунктов, а также своего рода многосторонние гарантии безопасности, гарантии безопасности от США, а также план экономического роста и процветания после установления мира", - отметил Уитакер.

Видео дня

По словам посла США при НАТО, Вашингтон сейчас хорошо понимает, чего хочет Украина. В то же время в США пытаются понять, на что максимально готова пойти Россия.

"Я имею в виду, что они продолжают ночью наносить массированные удары по Украине. Это в определенной степени говорит само за себя", - отметил Уитакер.

По его словам, Россия является единственной стороной, которая не заявила, что она обеспокоена количеством потерь.

Также по мнению Уитакера, президент США Дональд Трамп является единственным, кто, как главный миротворец, "может посадить обе стороны за стол переговоров".

"В чем президент Трамп действительно хорош, (что - ред.) даже несмотря на весь хаос... он все еще готов довести мирное соглашение до конца и посмотреть, есть ли такая возможность. И я думаю, что в этот момент, когда мы вступаем в рождественский сезон и все празднуем с нашими семьями, мы просто должны молиться о мире", - добавил посол США при НАТО.

Переговоры в Майами: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп выразил мнение, что переговоры по мирному завершению войны в Украине идут "нормально". При этом, Трамп признал, что этот вопрос пока не решен с Украиной и Россией. Глава Белого дома снова отметил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным существует "огромная ненависть".

Также мы писали, что советник Путина Юрий Ушаков заявил, что предложения, которые в план США внесли Украина и Европа, "не улучшают документ и возможность достижения долгосрочного мира". При этом, Ушаков добавил. что не видел конкретных предложений. В то же время, он подчеркнул, что его критика "не является прогнозом". По данным американской разведки, российский диктатор по-прежнему планирует захватить всю Украину и вернуть себе части Европы, принадлежавшие бывшему Советскому Союзу.

Вас также могут заинтересовать новости: