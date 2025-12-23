Причиной ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В среду, 24 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Ограничения мощности поставки электроэнергии коснутся также и промышленных потребителей.

Как сообщает "Укрэнерго", причиной введения мер ограничения являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. В компании также предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться.

При этом объемы и продолжительность отключений света в "Укрэнерго" не сообщают. Эту информацию должны обнародовать региональные энергокомпании.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.

Энергетики также просят экономно потреблять электроэнергию в часы ее подачи.

23 декабря Россия в очередной раз атаковала энергосистему Украины. Из-за вражеской атаки в ряде областей и Киеве применены экстренные отключения. В Минэнерго тогда сообщили, что в результате вражеской атаки три области остались без электроснабжения.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал УНИАН, что украинские АЭС, которые были вынуждены из-за массированной атаки РФ уменьшить производство электроэнергии, смогут выйти на максимальную мощность не ранее чем через неделю.

Он также сообщил, что из-за последствий атак России в ближайшее время в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключений объемом 3-4 очереди, то есть украинцы будут сидеть без света до 16 часов в течение суток.

